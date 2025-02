Accueil » Thinking Machines Lab : l’IA plus humaine et accessible, le nouveau projet de Mira Murati

Mira Murati, ancienne directrice technique d’OpenAI, s’associe à plusieurs anciens cadres de la société pour lancer Thinking Machines Lab, une nouvelle startup spécialisée dans l’intelligence artificielle.

L’objectif de l’entreprise est de développer des modèles et des produits d’IA qui favorisent la collaboration entre l’homme et l’IA dans tous les domaines de travail. Elle souhaite « rendre les systèmes d’IA plus largement compris, personnalisables et généralement capables ».

Une équipe d’experts travaillant chez Thinking Machines Lab

L’équipe de direction de Thinking Machines Lab comprend des personnalités de renom dans le domaine de l’IA, notamment :

Mira Murati, ancienne CTO d’OpenAI, en tant que CEO

John Schulman, co-fondateur d’OpenAI, en tant que directeur scientifique

Barret Zoph, ancien vice-président de la recherche chez OpenAI, en tant que CTO

Lilian Weng, ancienne vice-présidente de la sécurité chez OpenAI

Plus d’une douzaine d’employés de la startup sont d’anciens employés d’OpenAI.

Thinking Machines Lab se distingue par sa philosophie axée sur la collaboration humain-IA. L’entreprise privilégie le développement de systèmes multimodaux capables de travailler en tandem avec les humains, plutôt que de se concentrer uniquement sur des systèmes d’IA entièrement autonomes.

L’entreprise souhaite démocratiser l’accès à l’IA en permettant à chacun de personnaliser et d’adapter les systèmes d’IA à ses propres besoins et objectifs.

Des ambitions élevées

La startup développe des modèles d’IA conçus pour exceller dans des domaines tels que la science et la programmation, dans le but de favoriser de nouvelles découvertes. Thinking Machines Lab s’engage également à publier régulièrement des articles de blog techniques, des publications scientifiques et du code afin de promouvoir la transparence et la collaboration au sein de la communauté de l’IA.

Avec son équipe d’experts et sa philosophie centrée sur la collaboration humain-IA, Thinking Machines Lab est une startup prometteuse qui pourrait jouer un rôle important dans l’évolution de l’intelligence artificielle. Il sera intéressant de suivre ses progrès et de découvrir les produits et modèles innovants qu’elle développera.