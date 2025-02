Accueil » Meta : des robots domestiques pour concurrencer Tesla et Boston Dynamics ?

Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, confirme son ambition dans le domaine de l’intelligence artificielle en annonçant la création d’un nouveau département dédié au développement de robots humanoïdes. Ce projet, intégré à l’unité Reality Labs, s’appuiera sur les avancées de Meta en matière d’IA, notamment avec son modèle Llama, pour créer des robots capables d’interagir avec le monde réel de manière plus naturelle et intuitive.

L’IA au service de la robotique humanoïde

L’objectif de ce nouveau département est de concevoir des robots humanoïdes destinés au grand public, en exploitant les capacités de la plateforme Llama. Meta rejoint ainsi d’autres entreprises, comme Tesla et Figure AI, qui utilisent des robots humanoïdes pour améliorer l’efficacité et l’automatisation dans divers domaines.

Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a souligné l’importance de cet investissement pour l’avenir de l’IA et des programmes de réalité mixte et augmentée de l’entreprise. La direction de ce département sera confiée à Marc Whitten, ancien de Cruise, une entreprise spécialisée dans les véhicules autonomes.

Un pari sur l’avenir de Reality Labs

Ce projet représente un investissement important pour Reality Labs, une unité qui a connu des pertes significatives depuis sa création. Le développement de robots humanoïdes pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de croissance et de rentabilité pour Meta.

Parallèlement à ce projet, Meta a recruté John Koryl en tant que vice-président de la vente au détail. Sa mission sera de stimuler les ventes de produits, tels que les casques de réalité mixte Quest de Meta.

Avec ce nouveau département dédié à la robotique humanoïde, Meta affiche clairement son ambition de devenir un acteur majeur dans le domaine de l’IA appliquée au monde réel. Il sera intéressant de suivre l’évolution de ce projet et de découvrir les innovations que Meta apportera à la robotique humanoïde.