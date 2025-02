Meta : Après le métaverse, des robots humanoïdes pour votre maison ?

Meta semble désormais se tourner vers un nouveau défi technologique : les robots humanoïdes alimentés par l’IA. Après avoir exploré les smartphones, la cryptomonnaie, le métaverse et les lunettes connectées, l’entreprise de Mark Zuckerberg investit désormais dans la robotique domestique.

Selon Bloomberg, Meta développe ses propres robots humanoïdes, avec un objectif initial : l’aide aux tâches domestiques. Le projet est piloté par une nouvelle équipe au sein de Reality Labs, la division de Meta spécialisée en réalité mixte et intelligence artificielle. Il sera dirigé par Marc Whitten, ancien CEO de Cruise (le projet de robotaxis abandonné de General Motors).

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de ses précédents travaux en robotique, notamment :

DIGIT, un capteur tactile basé sur la vision permettant aux robots de « sentir » ce qu’ils manipulent.

ReSkin, un revêtement de peau artificielle développé avec des chercheurs de Carnegie Mellon pour doter les robots d’un sens du toucher plus précis.

Meta vs Tesla et Boston Dynamics

Contrairement à Boston Dynamics, qui conçoit des robots industriels et militaires, Meta cible les robots domestiques. À la différence d’Elon Musk et de son robot Optimus, encore en phase de prototype, Meta ne semble pas vouloir lancer son propre robot grand public tout de suite. Apple explore des robots pour la maison et a travaillé sur un assistant en forme de lampe animée.

Son approche vise plutôt à vendre des technologies clés :

Logiciels d’intelligence artificielle (vision par ordinateur, analyse d’environnement).

Capteurs et composants matériels.

Modules informatiques pour la robotique.

L’objectif serait d’intégrer l’IA et la réalité augmentée/mixte (AR/MR) développées par Meta dans cette nouvelle génération de robots.

Des questions de confidentialité en suspens

Si un robot Meta pouvait aider dans les tâches ménagères, la question de la vie privée se pose immédiatement. Meta n’a pas toujours eu bonne réputation en matière de gestion des données personnelles.

Pour l’instant, Meta ne prévoit pas de lancer un robot sous sa propre marque, mais pourrait envisager cette option plus tard. L’entreprise a déjà recruté l’ancien chef de la division des voitures autonomes de General Motors pour diriger le projet et serait en discussion avec Unitree Robotics et Figure AI.

Le projet de robot humanoïde de Meta sera géré par Reality Labs, la division qui développe également les lunettes connectées Orion, les logiciels de réalité mixte et de nombreux capteurs avancés.

Alors, un robot Meta dans votre salon, ça vous tente ?