Accueil » DJI Osmo Mobile 7 et 7P : trépied intégré, bras télescopique et suivi intelligent !

DJI Osmo Mobile 7 et 7P : trépied intégré, bras télescopique et suivi intelligent !

DJI, leader du marché des drones et des stabilisateurs, lance deux nouveaux stabilisateurs pour smartphone : le Osmo Mobile 7 et le Osmo Mobile 7P. Ces derniers modèles reprennent le design pliable du Osmo Mobile 6 et intègrent un trépied directement dans le corps du stabilisateur. Le 7P se distingue par son « Module Multifonctionnel » qui permet un suivi automatique des sujets dans n’importe quelle application, sur Android et iOS.

Alors que les caméras de poche comme la Osmo Pocket 3 de DJI offrent une qualité d’image supérieure et une stabilisation impressionnante, le marché des stabilisateurs pour smartphones reste actif. DJI vient d’annoncer le Osmo Mobile 7P, un stabilisateur à 159 euros qui se distingue par ses nombreuses fonctionnalités innovantes.

Le Osmo Mobile 7P propose plusieurs nouveautés qui le différencient de ses prédécesseurs :

Trépied intégré : Dépliez le trépied intégré pour poser votre stabilisateur sur n’importe quelle surface.

Bras télescopique : Profitez d’une portée supplémentaire grâce au bras télescopique de 20 cm.

Module multifonctionnel : Ce module intègre une caméra de vision par ordinateur pour le suivi automatique du sujet, le contrôle gestuel du démarrage et de l’arrêt de l’enregistrement, et l’ajustement du cadrage.

: Ce module intègre une caméra de vision par ordinateur pour le suivi automatique du sujet, le contrôle gestuel du démarrage et de l’arrêt de l’enregistrement, et l’ajustement du cadrage. Lumière d’appoint intégrée : Le module multifonctionnel dispose également d’une lumière d’appoint avec température de couleur réglable, activable via la molette latérale du stabilisateur.

Compatibilité avec les microphones DJI : Le module sert également de récepteur pour les microphones sans fil DJI, comme le DJI Mic Mini.

Alimentation sans fil : Le module est alimenté sans fil par la pince du smartphone grâce à des broches pogo à ressort.

Le Module multifonctionnel du 7P est un atout majeur. Il intègre une caméra de suivi et une lumière LED, et peut également servir de récepteur pour les microphones sans fil DJI Mic Mini. Connecté au smartphone via USB-C, il permet de suivre un sujet automatiquement dans n’importe quelle application, y compris les applications natives de caméra, Zoom, Google Chat, etc. Il suffit de lever la paume de la main vers la caméra pour activer le suivi, et de lever deux doigts pour démarrer ou arrêter l’enregistrement.

DJI Osmo Mobile 7P : Un suivi intelligent et autonome

Grâce au module multifonctionnel, le suivi du sujet est désormais possible sans l’application DJI Mimo. Vous pouvez utiliser l’application caméra native de votre smartphone tout en bénéficiant du suivi automatique. DJI affirme que Mimo est désormais plus compatible avec les fonctionnalités avancées des smartphones Android, mais le module multifonctionnel offre une solution plus pérenne.

Quelques points à considérer :

Autonomie : Le module multifonctionnel consomme de l’énergie. L’autonomie de la batterie de 12,06 Wh est réduite de moitié avec le suivi activé, et encore plus avec la lumière d’appoint.

Chaleur : Le module multifonctionnel peut chauffer pendant l’utilisation.

Adaptateur de fixation magnétique : DJI proposera un adaptateur de fixation magnétique en option pour fixer rapidement le smartphone au stabilisateur, mais il ne sera pas compatible avec le module multifonctionnel.

Avec le Osmo Mobile 7 et le Osmo Mobile 7P, DJI propose des stabilisateurs pour smartphone innovants et performants. Le Module multifonctionnel du 7P est un atout majeur qui le distingue de la concurrence.