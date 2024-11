DJI Mic Mini : Le compagnon idéal pour les vloggers et créateurs mobiles

DJI continue de repousser les limites en matière de microphones sans fil avec l’annonce du DJI Mic Mini, son modèle le plus léger à ce jour, pesant à peine 10 grammes. Conçu pour offrir une solution audio de haute qualité sur le terrain, ce micro s’adapte aussi bien aux smartphones qu’aux caméras, élargissant ainsi son champ d’application par rapport à des concurrents, comme le Rode Wireless Micro, qui cible uniquement les smartphones.

Les émetteurs du DJI Mic Mini, également appelés microphones, sont équipés d’un clip et d’un support magnétique pour un montage simple et discret. Ils reprennent le design compact du DJI Mic 2, tout en réduisant leur taille pour un usage encore plus pratique. Disponibles en deux couleurs — Noir absolu et Blanc arctique — ces émetteurs offrent une esthétique élégante et s’intègrent parfaitement à divers environnements de tournage.

Le récepteur, bien que légèrement plus volumineux que celui du Rode Wireless Micro, reste facile à connecter via un port USB-C. Pour les utilisateurs d’iPhone dotés d’un port Lightning, un adaptateur vendu séparément à 19 euros sera nécessaire.

DJI propose le Mic Mini sous différentes configurations pour répondre aux besoins variés des créateurs :

Émetteur seul : 59 euros

Émetteur + récepteur : 89 euros

Kit complet : Inclut deux émetteurs, un récepteur et un boîtier de charge, pour 169 euros

Avec un prix presque identique à celui du Rode Wireless Micro, le DJI Mic Mini se distingue par sa polyvalence, offrant une compatibilité étendue avec les caméras en plus des smartphones. Par ailleurs, son coût est environ 50 % inférieur à celui du DJI Mic 2, tout en conservant des performances solides pour des besoins plus simples.

Performance et fonctionnalités : simplicité et fiabilité

Le DJI Mic Mini vise une expérience utilisateur simplifiée sans compromis sur la fiabilité. Le récepteur propose un contrôle des niveaux audio à ±12 dB et se distingue par une configuration minimaliste. Bien qu’il ne propose pas les fonctionnalités avancées du Mic 2, comme l’enregistrement interne, il reste un choix solide pour les créateurs de contenu occasionnels ou les vloggers qui utilisent principalement leur smartphone.

En termes d’autonomie, le DJI Mic Mini brille avec 11,5 heures de fonctionnement pour les émetteurs et 10,5 heures pour le récepteur, prolongées jusqu’à 48 heures grâce au boîtier de charge.

DJI Mic Mini ou Mic 2 : lequel choisir ?

Le choix entre le Mic Mini et le Mic 2 dépend de vos besoins spécifiques :

DJI Mic Mini : Parfait pour les utilisateurs recherchant une solution légère, abordable et facile à utiliser, notamment pour la création de contenu sur smartphone.

DJI Mic 2 : Idéal pour les créateurs professionnels qui exigent des fonctionnalités audio avancées et une polyvalence maximale, notamment grâce à la compatibilité avec les microphones externes et l’enregistrement interne.

Pour les vidéastes utilisant des appareils hybrides comme le DJI Osmo Pocket 3, les deux modèles offrent une qualité audio de pointe et s’intègrent parfaitement aux meilleures caméras sans miroir.