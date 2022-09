by

Voici le DJI Osmo Mobile 6 avec une stabilisation à 3 axes, et un nouveau panneau d’état

La marque connue pour sa large gamme de stabilisateurs de caméra et de drones, DJI, a lancé son nouveau stabilisateur de caméra portable pour smartphone, le Osmo Mobile 6.

Le Osmo Mobile 6 a une meilleure ergonomie qui lui permet de fonctionner avec les grands smartphones. Il dispose également d’une technologie de cardan à 3 axes, d’un nouveau bouton de lancement rapide, d’ActiveTrack 5.0, etc.

Le DJI Osmo Mobile 6 est équipé de trois puissants moteurs, et les algorithmes avancés de DJI permettent de maintenir les smartphones stables lors de la prise de photos et de vidéos. Il dispose également d’une tige d’extension intégrée qui permettra à l’utilisateur de prendre des selfies mieux cadrés et d’expérimenter des prises de vue sous des angles inhabituels.

Le stabilisateur iPhone de DJI est désormais doté d’un « lancement rapide ». Fixer un iPhone au stabilisateur déclenche l’alerte de l’application Mimo pour entrer dans la vue de la caméra. Le dispositif est trois fois plus rapide que ses prédécesseurs, ce qui réduit le temps de configuration. ActiveTrack 5.0 dans le Osmo Mobile 6 rend également le suivi plus stable sur de plus longues distances et peut suivre des objets en mouvement.

Grâce au nouveau panneau d’état intégré, vous pouvez facilement vérifier le niveau de la batterie, l’indicateur d’état du système et passer d’un mode de cardan à l’autre. Le bouton M vous permettra de basculer entre les quatre modes pour répondre à vos besoins de tournage ou pour ajouter une touche de créativité.

Il dispose également d’une nouvelle molette latérale qui permet de contrôler le zoom et la mise au point en douceur. Timelapse, DynamicZoom, Gesture Control, Panorama et Story Mode sont également inclus pour faciliter le tournage de vidéos pour les créateurs de contenu. Le Osmo Mobile 6 mesure 276 x 1 11,5 x 99 mm (déplié), 189 x 84,5 x 44 mm (plié), pèse 309 g, est livré avec une batterie d’une capacité de 1 000 mAh et une connectivité Bluetooth 5.1.

Prix et disponibilité

Le prix du DJI Osmo Mobile 6 est de 169 euros, et comprend une pince magnétique, un trépied, un câble d’alimentation et une pochette de rangement. Il peut être acheté dès maintenant sur le site Web de DJI.

