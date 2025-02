Galaxy Z Fold 7 : Le stylet S Pen pourrait se réinventer à la manière du Apple Pencil !

Samsung s’apprête à révolutionner l’expérience du stylet sur son prochain smartphone pliable Galaxy Z Fold 7, en abandonnant la technologie actuelle au profit d’un système analogue à celui de l’Apple Pencil.

Un écran plus fin, sans digitizer

Selon les rumeurs, le Galaxy Z Fold 7 serait plus fin de 0,6 mm grâce à la suppression de la couche digitizer, qui convertit les entrées du stylet en données numériques.

En outre, l’écran interne serait plus grand (≈ 8 pouces), mais sans digitizer pour optimiser l’épaisseur.

Nouvelle technologie AES (Active Electrostatic System) :

Intègre des capteurs électrostatiques dans l’écran.

Le stylet transmet des signaux électriques, remplaçant la couche digitizer.

Réduction de la latence, tout en conservant la précision et la sensibilité à la pression.

Un stylet actif… mais à recharger

Le stylet nécessitera une batterie intégrée, comme l’Apple Pencil.

Samsung pourrait opter pour une recharge magnétique ou USB-C, mais rien n’est confirmé.

Poids plus élevé, mais un design potentiellement plus ergonomique.

Quel impact sur le prix ?

Samsung vend actuellement un S Pen Fold Edition, plus épais et adapté aux Z Fold. Avec cette nouvelle technologie, un prix plus élevé est à prévoir, tant pour le smartphone que pour le stylet.

Le Galaxy Z Fold 7 s’annonce comme une évolution majeure, en quête de finesse et d’innovation. Reste à voir comment Samsung équilibrera ergonomie, autonomie et prix !