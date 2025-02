Xiaomi 15 Ultra : Design Leica, zoom de 200 mégapixels et Snapdragon 8 Elite !

Xiaomi semble bientôt dévoiler un nouveau modèle phare Ultra qui exploite son partenariat avec Leica au-delà des simples objectifs. Des rendus officiels du Xiaomi 15 Ultra ont été publiés par Android Headlines, mettant en avant un design inspiré par Leica avec des bandes verticales bicolores blanches et noires, ainsi qu’une finition rugueuse à l’arrière du téléphone.

Le design de l’appareil rappelle fortement celui d’un appareil photo Leica, en particulier avec la grande protubérance circulaire de l’objectif et le logo Xiaomi placé dans un coin. Cela fait penser à un appareil Leica traditionnel, mais en version smartphone.

Des images diffusées sur Weibo montrent également une personne tenant le téléphone comme un appareil photo, avec un doigt positionné comme pour un bouton de déclenchement, bien que ces rendus ne montrent pas de bouton physique.

Caractéristiques de l’appareil photo du Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi a déjà publié un cliché de test pris avec le Xiaomi 15 Ultra, qui semble utiliser un nouveau système de caméra intégrant un capteur périscope de 200 mégapixels.

La société a confirmé que le Xiaomi 15 Ultra sera lancé fin février, en même temps que la Xiaomi SU7 Ultra.

Les spécifications confirment un système de caméra périscope avec un zoom optique 4,3x. Les autres caméras incluent :

50 mégapixels pour le capteur principal stabilisé optiquement.

50 mégapixels pour l’ultra-grand angle.

50 mégapixels pour un zoom optique 3x stabilisé optiquement.

32 mégapixels pour la caméra frontale.

Autres spécifications

Le Xiaomi 15 Ultra sera équipé :

Processeur Snapdragon 8 Elite.

Batterie de 5 410 mAh avec charge rapide 90 W HyperCharge (charge filaire).

Charge sans fil 80 W et charge sans fil inversée de 10 W.

16 Go de RAM et des options de stockage allant de 512 Go à 1 To, en fonction des modèles régionaux.

Écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces avec une résolution de 3200×1440 et un taux de rafraîchissement variable allant de 1 à 120 Hz, ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Leica et Xiaomi

Xiaomi a déjà exploré d’autres designs inspirés par son partenariat avec Leica, avec des modèles comme le concept Xiaomi 12S Ultra utilisant un objectif Leica complet et un kit de prise en main pour le Xiaomi 13 Ultra. Mais avec le Xiaomi 15 Ultra, la marque semble vouloir repousser encore plus loin l’intégration de Leica dans son écosystème, en offrant une expérience photo plus immersive et professionnelle.

Le Xiaomi 15 Ultra devrait être un modèle très compétitif dans le marché haut de gamme, avec des caractéristiques qui rivalisent avec les meilleurs smartphones disponibles.