iPhone SE 4 : Tim Cook tease le lancement le 19 février !

Apple s’apprête à dévoiler un nouveau produit, et Tim Cook a attisé la curiosité en annonçant sur les réseaux sociaux l’arrivée d’un « nouveau membre de la famille ». Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette annonce concerne l’iPhone SE 4, qui s’annonce comme la plus grande refonte de la gamme SE depuis des années.

Ce nouveau membre de la famille Apple arrivera le mercredi 19 février 2025. Toutefois, l’heure exacte de l’annonce n’a pas été précisée.

L’iPhone SE 4 abandonnerait enfin les larges bordures et le bouton Touch ID, au profit d’un design inspiré de l’iPhone 14 avec Face ID et des bordures plus fines. Ce changement permettrait aussi une augmentation de la taille de l’écran et de la batterie, offrant une meilleure autonomie par rapport à son prédécesseur.

Autre évolution attendue : le passage à l’USB-C, mettant ainsi fin au port Lightning, dans la lignée des récents iPhone.

À l’arrière, l’iPhone SE 4 conserverait un unique capteur photo, mais sans la proéminence du bloc caméra observée sur d’autres modèles, un choix qui pourrait séduire les amateurs de design épuré.

Un iPhone SE 4 conçu pour Apple Intelligence

L’un des éléments les plus excitants de cet iPhone SE 4 serait son intégration des fonctionnalités d’Apple Intelligence. Il serait ainsi le modèle Apple le plus abordable compatible avec l’IA de la marque. Pour assurer une puissance suffisante, l’appareil pourrait être équipé d’un processeur A18 et de 8 Go de RAM, une configuration qui le rapprocherait des futurs iPhone 16.

Autre grande nouveauté : l’iPhone SE 4 pourrait être le premier modèle à intégrer un modem Apple maison, marquant la fin de la collaboration avec Qualcomm. Cette transition permettrait à Apple de prendre le contrôle de sa chaîne d’approvisionnement et de mieux optimiser la connectivité de ses appareils.

Un prix revu à la hausse ?

Avec toutes ces améliorations, il semble probable que l’iPhone SE 4 verra son prix augmenter. Le modèle actuel, sorti à 529 euros, avait déjà subi une hausse de prix en raison de l’intégration de la 5G. Les analystes estiment que cette nouvelle version pourrait atteindre les 500 dollars (soit aux alentours de 600 euros), un tarif justifié par l’adoption d’un design plus premium, de meilleures performances et d’une plus grande autonomie.

Apple semble donc préparer un iPhone SE 4 bien plus ambitieux, destiné à séduire les utilisateurs en quête d’un iPhone moderne et abordable, sans pour autant faire de compromis sur les performances. L’annonce du 19 février nous donnera enfin un aperçu concret de cette refonte tant attendue.