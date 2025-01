Accueil » Android 16 Bêta : Notifications dynamiques et multitâche amélioré !

Android 16 Bêta : Notifications dynamiques et multitâche amélioré !

Google a lancé la première bêta publique d’Android 16, apportant des fonctionnalités majeures, comme les notifications dynamiques sur l’écran de verrouillage et des modifications pour améliorer la compatibilité des applications sur tablettes et appareils pliables.

Ces nouveautés arrivent alors qu’Android cherche à rivaliser avec des fonctionnalités similaires récemment dévoilées par Apple et Samsung.

Notifications dynamiques pour le suivi en temps réel

L’une des principales nouveautés d’Android 16 est la fonctionnalité Live Updates, qui offre des notifications dynamiques mises à jour en temps réel. Celles-ci permettent aux utilisateurs de suivre des activités importantes, comme des courses de covoiturage ou des livraisons de repas directement depuis l’écran de verrouillage.

Cette fonctionnalité rappelle fortement les Live Activities qu’Apple a introduites sur ses iPhones en 2022, ainsi que la Now Bar dévoilée cette semaine par Samsung dans son interface One UI 7 avec les Galaxy S25.

Cependant, contrairement aux implémentations d’Apple et Samsung, la version d’Android 16 est pour l’instant limitée aux applications de suivi comme les services de covoiturage, de livraison ou de navigation. De plus, ces notifications apparaissent en haut de la pile classique des notifications, plutôt qu’à des emplacements spécifiques comme le bas de l’écran ou autour de l’encoche.

Applications redimensionnables obligatoires

Android 16 introduit également une règle obligeant les développeurs à rendre leurs applications redimensionnables et adaptables à toutes les tailles d’écran. Cette décision vise à garantir que les applications fonctionnent de manière fluide sur les appareils avec de grands écrans, comme les tablettes ou les téléphones pliables, tout en prenant en charge le multitâche.

Les jeux sont exemptés de cette exigence, et les développeurs peuvent encore choisir de ne pas appliquer cette règle dans cette version bêta. Cependant, cette option disparaîtra avec l’arrivée d’Android 17 en 2026.

Autres nouveautés de la bêta publique

Voici d’autres améliorations notables introduites dans cette première bêta publique :

Support du codec vidéo Advanced Professional Video (APV) pour une meilleure qualité vidéo.

Détection de scène en mode nuit dans les applications photo.

Amélioration du rendu vertical du texte, particulièrement utile pour les langues asiatiques.

Intégration d’une application Health Connect pour le partage d’informations médicales.

Améliorations du menu de sélection de photos et des contrôles haptiques plus riches.

Extensions Gemini et fonctionnalités d’IA

Google a confirmé travailler sur des extensions supplémentaires pour son assistant Gemini, après avoir lancé la possibilité d’effectuer des actions multi-applications en une seule commande. À ce jour, Gemini fonctionne principalement avec les applications Google, certaines applications Samsung, ainsi que quelques options tierces, comme Spotify et WhatsApp. Mais Google promet une compatibilité accrue avec davantage d’applications et de fabricants d’appareils.

Disponibilité et calendrier

La bêta publique d’Android 16 est disponible dès aujourd’hui pour les Google Pixel 6 et modèles plus récents, ainsi que la Pixel Tablet. Pour les utilisateurs ne souhaitant pas tester une version bêta, Android 16 devrait être déployé dans sa version finale au deuxième trimestre 2025, bien plus tôt que la fenêtre habituelle de mise à jour du troisième trimestre.

Avec cette mise à jour, Google cherche clairement à renforcer la compatibilité avec les grands écrans et à intégrer des fonctionnalités d’IA avancées, tout en rivalisant avec les offres similaires d’Apple et de Samsung.