Razr 60 Ultra : Lancement anticipé et Snapdragon 8s Elite ?

Motorola, pionnier des smartphones pliables à clapet grâce à sa célèbre gamme Razr, continue de redéfinir les standards avec ses modèles pliables. Cette année, toutes les attentions se tournent vers le Motorola Razr 60 Ultra, également connu sous le nom de Razr Plus (2025) aux États-Unis.

Selon des documents récents, ce modèle pourrait être lancé plus tôt que prévu, offrant à Motorola une opportunité stratégique face à la concurrence.

Un lancement anticipé pour 2025 ?

Un appareil Motorola portant le numéro de modèle XT2551 vient de recevoir une certification sur le portail BIS (Bureau of Indian Standards) en Inde. Cette découverte alimente les spéculations selon lesquelles il s’agirait du Razr 60 Ultra, d’autant que la nomenclature suit celle de son prédécesseur, le Razr 50 Ultra (XT2451).

Si ce modèle est bien le prochain Razr 60 Ultra, son lancement pourrait intervenir plus tôt qu’à l’accoutumée. L’an dernier, le Razr 50 Ultra avait été certifié en avril et lancé en juin. Cette année, avec une certification obtenue dès janvier, un lancement dès mars ou avril semble possible.

Cependant, il reste à confirmer si Motorola pourra effectivement accélérer son calendrier.

Design et caractéristiques techniques : à quoi s’attendre ?

Malgré l’absence de fuites concrètes sur le Razr 60 Ultra, l’historique de Motorola permet de deviner certaines caractéristiques :

Processeur haut de gamme : Le Snapdragon 8s Elite devrait remplacer le Snapdragon 8s Gen 3 qui équipe actuellement le Razr 50 Ultra, offrant une puissance accrue et une meilleure efficacité énergétique.

qui équipe actuellement le Razr 50 Ultra, offrant une puissance accrue et une meilleure efficacité énergétique. Écran principal de 6,9 pouces : Motorola pourrait conserver la dalle pliable AMOLED de 165 Hz et atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits, garantissant une expérience visuelle fluide et lumineuse, bien au-delà de la norme de 120 Hz.

Esthétique premium : Motorola devrait rester fidèle à son design sophistiqué, avec un choix de coloris variés et un revêtement en cuir vegan à l’arrière, caractéristique désormais emblématique de la série.

Une concurrence féroce : Samsung dans le viseur

Le Razr 60 Ultra devra affronter un adversaire redoutable : le Samsung Galaxy Z Flip 7, attendu pour l’été 2025. L’an dernier, les Razr Plus et Galaxy Z Flip 6 avaient suivi un calendrier de lancement quasi identique, entre juin et juillet.

Si Motorola réussit à devancer Samsung avec un lancement plus tôt dans l’année, cela pourrait capter l’attention des consommateurs impatients d’adopter un smartphone pliable avant l’arrivée de son principal rival. Cette stratégie offrirait à Motorola un avantage concurrentiel non négligeable.

Un positionnement clé sur le marché des pliables

Motorola a consolidé sa réputation dans l’univers des pliables grâce à un équilibre entre innovation, design et performance. Avec le Razr 60 Ultra, l’entreprise semble prête à renforcer sa position sur ce segment hautement compétitif, tout en séduisant les utilisateurs exigeants en quête de sophistication et de fiabilité.

La date officielle de lancement reste incertaine, mais avec un design raffiné, des spécifications premium et un potentiel de sortie avancée, le Motorola Razr 60 Ultra pourrait bien s’imposer comme l’une des stars du marché des smartphones pliables en 2025.