Google Recherche : Vers un assistant IA, mais à quel prix ?

Google a réaffirmé son engagement total envers l’intelligence artificielle pour 2025, comme l’a annoncé son PDG Sundar Pichai lors de l’appel aux investisseurs du quatrième trimestre. Cependant, cette annonce a été accueillie avec scepticisme par les marchés, entraînant une baisse de plus de 7 % du cours de l’action Alphabet après que l’entreprise a manqué les prévisions de revenus et révélé un plan d’investissement massif dans l’IA.

Pichai a insisté sur le fait que « 2025 sera une année majeure pour l’innovation dans la recherche », en raison de l’évolution de l’IA qui permet aux utilisateurs de poser des requêtes de plus en plus complexes.

Il a également confirmé que Google Recherche est en pleine mutation, passant d’un moteur de recherche basé sur des liens à une expérience plus interactive et assistée.

« Le produit évoluera encore plus. En rendant l’interaction plus fluide et en facilitant les questions de suivi, nous avons une opportunité d’accroître notre croissance », a déclaré Pichai. Reste à voir si les utilisateurs adhéreront à cette nouvelle approche, surtout après certaines dérives de l’IA dans les résultats de recherche — comme la désormais célèbre suggestion d’ajouter de la colle sur une pizza.

Un plan d’investissement colossal pour l’IA

Google prévoit de consacrer environ 75 milliards de dollars en investissements dans l’IA cette année, un chiffre impressionnant visant à maintenir sa compétitivité face à ses principaux rivaux. Meta a récemment annoncé des investissements compris entre 60 et 65 milliards de dollars, tandis que Microsoft prévoit de dépenser 80 milliards de dollars dans ce domaine.

Toutefois, la pertinence de ces dépenses astronomiques est de plus en plus remise en question. DeepSeek, une startup chinoise, a récemment dévoilé un modèle d’IA qui rivalise avec les derniers modèles d’OpenAI, mais avec une consommation d’énergie et des coûts bien inférieurs. Ces avancées laissent penser que les géants de la tech pourraient investir de manière plus efficiente.

Interrogé sur cette concurrence émergente, Pichai a minimisé l’impact de DeepSeek, affirmant que les modèles de la famille Gemini comptent parmi les plus performants et efficaces du marché, y compris par rapport à DeepSeek V3 et DeepSeek R1.

Un pari risqué sur l’IA générative

Google mise tout sur l’IA pour rester leader du marché, mais la viabilité économique de ces investissements colossaux reste incertaine. Alors que les modèles d’IA deviennent plus efficaces et que de nouveaux acteurs perturbent l’écosystème, la question se pose : Google pourra-t-il justifier ces dépenses face à des investisseurs de plus en plus sceptiques ?