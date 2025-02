OpenAI face à DeepSeek : Sam Altman admet avoir « perdu son avance »

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a admis que l’entreprise avait perdu son avantage compétitif dans le domaine de l’intelligence artificielle face à DeepSeek, la société chinoise qui a récemment lancé son modèle de raisonnement R1. Malgré ce revers, il assure qu’OpenAI continuera d’évoluer et de se développer dans l’industrie.

Lors d’une session « Ask Me Anything » (AMA) sur Reddit vendredi dernier, Altman et plusieurs dirigeants d’OpenAI ont répondu aux questions des utilisateurs sur l’avenir de la société. Le PDG a notamment reconnu que l’entreprise avait fait un mauvais choix en abandonnant l’open source au profit d’un modèle plus fermé : « Je pense personnellement que nous avons été du mauvais côté de l’histoire sur ce point et que nous devons réfléchir à une nouvelle stratégie open source. Tout le monde chez OpenAI ne partage pas cet avis, et ce n’est pas non plus notre plus grande priorité actuelle ».

Jusqu’à récemment, OpenAI fonctionnait sous un modèle open source, mais avec la montée en puissance de l’IA générative et son potentiel commercial, l’entreprise a rapidement changé d’approche, comme l’a rappelé TechCrunch.

DeepSeek remet OpenAI en question

Lorsqu’un utilisateur de Reddit a demandé comment DeepSeek allait impacter les futurs modèles d’OpenAI, Altman a répondu sans détour : « C’est un très bon modèle. Nous allons produire de meilleurs modèles, mais nous aurons moins d’avance qu’auparavant ».

Le directeur produit d’OpenAI, Kevin Weil, a également suggéré que l’entreprise pourrait rendre certaines de ses anciennes versions open source, sans toutefois préciser lesquelles ni donner de calendrier : « Nous allons certainement y réfléchir davantage ».

L’arrivée de DeepSeek R1 pousse OpenAI à réajuster sa stratégie. L’entreprise a récemment lancé o3-mini, un modèle de raisonnement, et envisage d’ouvrir davantage la transparence sur ses modèles. L’objectif serait de permettre aux utilisateurs d’observer le processus de « réflexion » de l’IA, une fonctionnalité que DeepSeek R1 propose déjà et qui constitue un atout majeur face à la concurrence.

ChatGPT deviendra-t-il plus cher ?

L’AMA a également permis d’aborder les rumeurs concernant une éventuelle hausse des prix de ChatGPT. Sam Altman a affirmé vouloir rendre le service plus abordable à long terme. Actuellement, l’abonnement ChatGPT Plus coûte 20 dollars par mois, tandis que l’option Pro est facturée 200 dollars mensuels.

Les futurs modèles d’OpenAI : GPT-5 et DALL-E 4 ?

L’équipe d’OpenAI a également teasé plusieurs nouveautés à venir, dont un prochain modèle de raisonnement o3, qui devrait être lancé dans les semaines ou mois à venir. L’entreprise travaille également sur un modèle encore plus avancé, qui pourrait être GPT-5, bien que la date de sortie reste inconnue.

Une refonte de DALL-E 3, son générateur d’images, est aussi envisagée, car il n’a pas reçu de mise à jour majeure depuis son lancement il y a deux ans.

La session AMA a aussi mis en lumière les relations entre OpenAI et le gouvernement américain. L’un des projets évoqués est le centre de données Stargate, développé en collaboration avec les autorités américaines. Interrogé sur l’utilisation des modèles d’OpenAI pour le développement d’armes nucléaires, Kevin Weil a tenu à rassurer : « Nous faisons confiance aux chercheurs impliqués dans ce projet pour ne pas “YOLO” une sortie de modèle dans un calcul nucléaire ».

DeepSeek, un adversaire de taille soutenu par Microsoft

Cette AMA intervient dans un contexte tendu pour OpenAI, seulement deux semaines après l’annonce du modèle de raisonnement DeepSeek R1, qui rivalise avec les modèles d’OpenAI et de Meta en offrant des performances comparables à moindre coût. DeepSeek est en plus accessible gratuitement pour les utilisateurs et open source pour les développeurs, ce qui en fait un concurrent redoutable.

Certains analystes estiment que DeepSeek aurait utilisé une technique illégale appelée distillation pour extraire des données d’OpenAI et entraîner son propre modèle. Cependant, même si ces accusations s’avéraient vraies, les dommages seraient déjà faits. Même le président Donald Trump a qualifié la montée en puissance de DeepSeek de « réveil brutal » pour l’industrie américaine de l’IA.

Fait marquant : Microsoft, l’un des plus gros investisseurs d’OpenAI, commence désormais à soutenir DeepSeek sur Azure Cloud et GitHub, afin de diversifier son offre et démocratiser l’accès aux modèles d’IA sur ses Copilot+ PC.

OpenAI se trouve aujourd’hui à un tournant. DeepSeek impose une nouvelle dynamique sur le marché, forçant Sam Altman et son équipe à revoir leur stratégie, notamment sur l’open source et la transparence des modèles. Avec l’arrivée prochaine de GPT-5 et d’une mise à jour de DALL-E, OpenAI pourrait reprendre de l’avance, mais une chose est certaine : la domination sans partage qu’elle avait sur l’IA appartient désormais au passé.