Google Meet et Zoom : Collaboration renforcée pour les réunions

Google a récemment annoncé une mise à jour visant à améliorer l’interopérabilité entre les appareils Google Meet et Zoom Rooms, en offrant aux utilisateurs la possibilité de sélectionner la disposition d’affichage la plus adaptée à leurs besoins lors des appels.

Désormais, lorsqu’un utilisateur rejoint un appel Google Meet depuis une Zoom Room, il peut modifier la disposition en sélectionnant l’option « Vues ». Les choix disponibles incluent :

Vue en mosaïque : affiche tous les participants sous forme de tuiles.

Vue en surbrillance du présentateur : met en avant l’orateur principal.

Vue en barre latérale : combine la vue du présentateur avec une barre latérale affichant les autres participants.

Les utilisateurs rejoignant des réunions Zoom depuis un appareil Google Meet peuvent également ajuster la disposition directement depuis les paramètres de l’appareil en sélectionnant « Changer la disposition ». Les options disponibles dans ce contexte sont :

Vue galerie : affiche les participants en grille.

Vue du présentateur : met en avant l’orateur actif.

Cette mise à jour sera déployée progressivement à partir du 12 février 2025 et pourrait prendre jusqu’à 15 jours pour atteindre tous les utilisateurs.

Compatibilité et exigences pour Google Meet

Interopérabilité Zoom sur les appareils Google Meet : disponible pour tous les clients Google Workspace disposant d’appareils Google Meet à jour.

Interopérabilité Google Meet sur Zoom Rooms : accessible à tous les clients Zoom Rooms utilisant des appareils compatibles. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter la dernière version du logiciel Zoom Rooms, selon le fabricant de l’appareil.

Cette initiative vise à offrir une expérience de réunion plus flexible et personnalisée, en s’adaptant aux préférences des utilisateurs et aux exigences spécifiques de chaque réunion.