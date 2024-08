Google Meet facilite les réunions avec une prise de notes automatisée par l’IA

Google Meet a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité alimentée par l’IA, capable de prendre automatiquement des notes pendant les réunions.

Cette innovation est une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont déjà eu du mal à suivre une conversation tout en essayant de noter les points essentiels. Baptisée « Prendre des notes pour moi », cette fonctionnalité est en cours de déploiement pour certains clients de Google Workspace.

Lorsque vous activez « Prendre des notes pour moi », un document de notes est automatiquement généré dans Google Docs. Ce document est ensuite sauvegardé sur le Google Drive de l’organisateur de la réunion et accessible à tous les participants internes. Si vous rejoignez la réunion en retard, une fonctionnalité « résumé jusqu’à présent » vous permet de rattraper ce qui a été discuté. À la fin de la réunion, l’organisateur et la personne ayant activé la fonctionnalité recevront un email contenant un lien vers le récapitulatif.

Cette nouveauté a le potentiel de rendre les réunions plus productives et efficaces. En automatisant la prise de notes, elle permet aux participants de se concentrer sur la discussion et la collaboration, tout en assurant que les informations cruciales sont capturées et facilement accessibles par la suite.

Comment Fonctionne « Prendre des Notes pour Moi » de Google Meet ?

La fonctionnalité peut être activée en cliquant sur l’icône de crayon en haut à droite de l’écran lors d’une réunion Google Meet. À son lancement, « Prendre des notes pour moi » est disponible uniquement sur ordinateur ou ordinateur portable, et les réunions doivent se dérouler en anglais parlé.

Cependant, Google prévoit probablement d’étendre les capacités de cette fonctionnalité à l’avenir.

Outre la prise de notes automatique, cette fonctionnalité offre d’autres avantages. Par exemple, si vous activez les enregistrements et transcriptions des réunions, ceux-ci seront liés au document de notes, facilitant ainsi la révision de la réunion et la recherche d’informations spécifiques.

Amélioration de l’accessibilité des réunions

« Prendre des notes pour moi » peut également contribuer à améliorer l’accessibilité des réunions. Par exemple, pour les participants sourds ou malentendants, le document de notes peut fournir un compte rendu écrit de la réunion, garantissant ainsi que tout le monde puisse participer pleinement à la discussion.

En somme, « Prendre des notes pour moi » est une nouvelle addition précieuse à Google Meet. Elle promet de rendre les réunions plus productives, efficaces et accessibles. Si vous êtes un client Google Workspace disposant des add-ons Gemini Enterprise, Gemini Education Premium, ou AI Meetings & Messaging, n’oubliez pas d’essayer cette fonctionnalité qui est en cours de déploiement, avec une finalisation prévue pour le 10 septembre 2024.