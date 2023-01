Vous pouvez désormais rejoindre une réunion Zoom à partir du matériel Google Meet

Google a déclaré que l’interopérabilité de Zoom sur le matériel Meet a commencé à être déployée progressivement à partir du 19 janvier 2023 pour les administrateurs et pour les utilisateurs finaux (sur les appareils), le déploiement progressif commencera à partir du 26 janvier 2023 . La visibilité de la fonctionnalité prendra jusqu’à une semaine pour les administrateurs et jusqu’à 15 jours pour les utilisateurs finaux.

L’interopérabilité de Google Meet est prise en charge par toutes les Zoom Rooms sur toutes les plateformes. Toutefois, elle ne prend en charge que les fonctions de vidéoconférence de base. Certaines fonctions avancées, telles que les sondages et la prise en charge de deux écrans, peuvent ne pas être disponibles lorsque le matériel Meet est utilisé pour rejoindre les réunions Zoom et vice versa, a déclaré Google.

En octobre dernier, Google a annoncé la prise en charge de l’interopérabilité bidirectionnelle intégrée sur les appareils Zoom Rooms et Google Meet et a déclaré qu’elle serait introduite fin 2022, sans coût de licence supplémentaire.

Google a continué d’investir massivement et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités depuis le boom du travail hybride dû à la pandémie, mais il est confronté à un problème de taille : il existe tellement de plateformes alternatives que tous les clients ou collègues n’utilisent pas la même solution. Si de nombreuses entreprises préfèrent utiliser l’environnement Google Workspace, qui comprend Meet, beaucoup d’autres ont continué à investir dans Zoom comme principale plateforme de communication. Pour stimuler les options potentielles des nouveaux clients, Google voulait « rapprocher » Meet et Zoom.

Dans sa quête pour faire de Google Meet la meilleure plateforme de vidéoconférence disponible, la société est maintenant prête à travailler avec son grand rival Zoom — et non contre lui.