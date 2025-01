One UI 8.0 : Samsung prêt à rattraper son retard avec Android 16 ?

Samsung, souvent salué pour sa rapidité à déployer les mises à jour logicielles, a connu un revers notable l’année dernière avec le retard significatif de One UI 7, basé sur Android 15. Alors que d’autres marques, comme Motorola, OnePlus et Vivo ont déjà diffusé Android 15 sur plusieurs appareils, Samsung reste en arrière-plan et n’a toujours pas commencé le déploiement de One UI 7.

Toutefois, l’avenir pourrait être prometteur grâce à One UI 8.0, qui s’annonce déjà comme un pas en avant stratégique pour l’écosystème Galaxy.

Google avance avec Android 16 : un calendrier ambitieux

Google a récemment annoncé la première bêta publique d’Android 16, marquant une nouvelle étape vers la prochaine version majeure d’Android. Voici un aperçu du calendrier officiel de sortie :

Novembre et décembre 2024 : Deux versions de prévisualisation pour les développeurs.

Janvier 2025 : Lancement de la première bêta publique.

Février et mars 2025 : Deuxième et troisième bêtas, atteignant la stabilité de la plateforme.

Avril ou mai 2025 : Une quatrième bêta, suivie de versions mineures.

Juin 2025 : Lancement officiel prévu, avec une possible date de sortie pour le 3 juin.

Android 16 pourrait être déployé sur les Google Pixel et mis à disposition sur l’Android Open Source Project (AOSP) dès le premier jour, une avancée significative par rapport à l’an dernier.

Samsung passe à One UI 8.0 : Quelles implications ?

Bien que Samsung n’ait pas encore révélé de détails concrets sur One UI 8.0, une récente fuite a révélé des références à « OneUI_8_0 » dans le code interne de certaines applications système. La mention d’une fonctionnalité nommée « Decal Shader » a également été repérée, bien que son rôle exact reste flou. Cette fuite suggère que Samsung a déjà commencé à travailler sur la prochaine version de sa surcouche logicielle.

Un détail intriguant : aucune mention de One UI 7.1 n’a été trouvée dans le code. Cela pourrait indiquer que Samsung envisage de sauter la mise à jour intermédiaire 7.1 pour se concentrer directement sur One UI 8.0. Ce choix serait logique, étant donné la sortie avancée d’Android 16 et du temps limité dont dispose Samsung pour développer et déployer One UI 7.1.

One UI 7.0: Une base solide pour l’avenir

Le développement prolongé de One UI 7.0 s’explique par l’intégration de nombreuses fonctionnalités majeures et par un remaniement global, en faisant l’une des mises à jour les plus importantes de ces dernières années. Cependant, Samsung pourrait adopter une stratégie différente avec One UI 8.0 en privilégiant des améliorations et des raffinements plutôt que des changements radicaux.

Ce choix permettrait un cycle de développement plus court, laissant Samsung espérer un déploiement rapide après la publication d’Android 16.

À quoi s’attendre pour One UI 8.0 et Android 16 ?

Avec Android 16, Google introduit des améliorations dans la fluidité, la gestion de l’énergie et l’accessibilité, des points que Samsung pourrait exploiter pour affiner encore davantage l’expérience One UI. One UI 8.0 pourrait inclure :

Des optimisations logicielles pour prolonger l’autonomie des appareils Galaxy.

Une intégration renforcée de l’IA et des suggestions intelligentes.

Un design encore plus minimaliste, en ligne avec les tendances modernes.

Samsung se trouve à un carrefour critique dans sa stratégie de mise à jour logicielle. Si la marque parvient à accélérer le développement de One UI 8.0 et à le synchroniser avec la sortie d’Android 16, elle pourrait regagner son statut de leader en matière de mises à jour. Toutefois, les attentes des utilisateurs sont élevées, et Samsung devra livrer une expérience optimisée, rapide et innovante pour rivaliser avec ses concurrents déjà bien avancés.