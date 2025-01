macOS Sequoia 15.3 : Une mise à jour majeure pour votre Mac

Apple a officiellement déployé macOS Sequoia 15.3, une mise à jour majeure qui introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, des correctifs de bogues, des améliorations de sécurité et une nouvelle manière de personnaliser votre expérience avec Genmoji, une fonctionnalité alimentée par Apple Intelligence.

Voici les points clés de cette mise à jour.

Genmoji débarque sur Mac : Créez des emojis sur mesure

La nouveauté phare de cette mise à jour est Genmoji, qui permet aux utilisateurs de créer des émojis personnalisés en utilisant des descriptions textuelles. Disponible dans Messages, Notes et toutes les applications utilisant un clavier, Genmoji est accessible via le raccourci clavier Control + Command + Espace.

Comment ça marche ?

Les utilisateurs peuvent générer des émojis à partir de descriptions simples comme « un dinosaure portant des lunettes et faisant du skateboard » ou utiliser une photo de contact pour créer un Genmoji ressemblant à leur visage.

Genmoji nécessite Apple Intelligence et n’est pas disponible sur les Mac équipés de processeurs Intel. Les Genmoji se comportent comme des émojis classiques sur les appareils fonctionnant sous iOS 18.1, iPadOS 18.1, et macOS Sequoia 15.1 ou plus récent.

Sur d’autres plateformes, comme les PC Windows ou les téléphones Android, les Genmoji apparaîtront sous forme d’images.

Changements dans les notifications d’Apple Intelligence

Apple a temporairement désactivé les notifications résumées par Apple Intelligence pour les applications de la catégorie Actualités et Divertissement de l’App Store. Cette décision fait suite à des critiques concernant des inexactitudes dans ces résumés.

Les autres résumés générés par l’IA pour les notifications d’applications restent disponibles. Les utilisateurs de Mac avec puce Apple peuvent s’inscrire pour être notifiés lorsque la fonctionnalité sera à nouveau disponible dans une future mise à jour.

Les notifications résumées par l’IA utilisent du texte en italique et un glyphe distinctif pour les différencier des notifications classiques. Il est possible de désactiver ces notifications directement depuis l’écran de verrouillage ou via les paramètres.

Retour d’une fonction dans l’application Calculatrice

La mise à jour macOS Sequoia 15.3 réintroduit une fonctionnalité demandée : la répétition des dernières opérations mathématiques. Désormais, un clic supplémentaire sur le signe « = » permettra de répéter la dernière opération effectuée, une option retirée temporairement lors de la refonte de l’application Calculatrice.

Comment mettre à jour votre Mac vers macOS Sequoia 15.3 ?

Pour installer cette mise à jour :

Ouvrez l’application Réglages système. Sélectionnez l’option Général dans la barre latérale. Cliquez sur Mise à jour logicielle à droite.

Apple mettra prochainement à jour son document de support pour inclure une liste complète des correctifs de bogues et des mises à jour de sécurité. Vous pouvez également consulter la page Disponibilité des fonctionnalités macOS pour vérifier les langues et régions prises en charge.

Autres mises à jour en cours

macOS Sequoia 15.3 accompagne les sorties simultanées d’iOS 18.3 et d’iPadOS 18.3, qui introduisent également de nombreuses améliorations pour les appareils iPhone et iPad. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d’une expérience enrichie et plus fluide grâce aux efforts d’Apple pour unifier ses fonctionnalités sur l’ensemble de son écosystème.

Avec des ajouts comme Genmoji et des ajustements visant à renforcer l’utilisabilité et la sécurité, macOS Sequoia 15.3 marque une étape importante pour les utilisateurs de Mac. Assurez-vous de mettre à jour votre appareil pour tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités.