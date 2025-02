Samsung Foundry : Difficultés malgré la croissance de Samsung

Samsung Foundry continue de faire face à des défis majeurs en 2025, et ce, malgré une croissance globale de Samsung Electronics. Après une année 2024 marquée par des réductions d’effectifs et des coupes budgétaires, la branche dédiée à la fabrication de semi-conducteurs redouble d’efforts pour rationaliser ses opérations et retrouver sa stabilité.

En 2024, Samsung Foundry a procédé à une réduction de 30 % de ses effectifs, illustrant les difficultés du secteur face à une concurrence féroce. En 2025, la division a annoncé une réduction de moitié de son budget d’investissement pour ses infrastructures, bien que des projets ambitieux, comme la construction d’une nouvelle usine à Taylor, au Texas, soient toujours en cours.

Le problème majeur de Samsung Foundry réside dans son incapacité à attirer de grands clients, une situation aggravée par des taux de rendement insuffisants sur les procédés de fabrication avancés.

Progrès dans la fabrication de puces avancées

Malgré ces défis, Samsung Foundry progresse dans sa maîtrise de la technologie de gravure en 3 nm. L’entreprise a récemment annoncé avoir stabilisé les rendements de production pour ce procédé, un domaine dans lequel elle accusait un retard face à des concurrents comme TSMC. Ces avancées sont essentielles à l’approche des nœuds technologiques en 2 nm et même en 1,4 nm, dont la production est prévue dans les prochaines années.

Un porte-parole de Samsung a confirmé que les projets concernant ces technologies avancées restent sur la bonne voie, en dépit des réductions budgétaires.

Le rôle d’Exynos et les perspectives d’avenir

Les puces Exynos de Samsung ont été largement absentes de sa série phare Galaxy S25, l’entreprise ayant opté exclusivement pour des processeurs Snapdragon en partenariat avec Qualcomm. Cependant, Samsung prévoit de relancer ses puces maison avec le Exynos 2500, qui pourrait faire ses débuts dans la gamme Galaxy Z.

Samsung espère qu’en stabilisant ses procédés de fabrication avancés, elle pourra attirer de grands clients et retrouver sa place sur le marché. Proposer des puces abordables et compétitives en termes de performances pourrait être une stratégie clé pour détourner des clients de TSMC, le leader actuel du secteur.

Une possible « révolution Apple Silicon » pour Samsung

Le succès de Samsung Foundry pourrait ouvrir la voie à un moment transformateur, similaire à celui des puces maison de séries M d’Apple, qui ont révolutionné l’écosystème de la marque. Avec des puces Exynos avancées, Samsung pourrait offrir :

Des ordinateurs portables Galaxy dotés de puces personnalisées rivalisant avec les processeurs de séries M des MacBook, combinant puissance et efficacité énergétique. Des smartphones Galaxy équipés de processeurs Exynos capables de surpasser la concurrence, créant ainsi certains des meilleurs téléphones du marché.

Bien que Samsung Foundry soit confrontée à des obstacles majeurs, ses progrès en technologie 3 nm et sa vision pour les nœuds technologiques futurs en 2 nm et 1,4 nm montrent qu’elle prépare le terrain pour un éventuel redressement.

Pour l’instant, Samsung Foundry a encore du chemin à parcourir pour retrouver son élan et séduire des clients de premier ordre. Cependant, en se concentrant sur la stabilisation de sa production et en proposant des solutions rentables, l’entreprise pourrait renverser la situation. Une relance réussie des puces Exynos et des appareils Galaxy compétitifs positionneraient Samsung comme un leader innovant, à la fois dans les électroniques grand public et la fabrication de semi-conducteurs, à condition de surmonter ses défis actuels.