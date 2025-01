TSMC en difficulté ? Samsung veut sa part du gâteau en 2 nm

Samsung Foundry semble sur le point de rebondir après des années de difficultés liées à ses faibles rendements, et pourrait décrocher une victoire significative face à son principal concurrent, TSMC.

Un nouveau rapport indique que Samsung serait en discussion pour obtenir des contrats de production en 2 nm avec des acteurs majeurs, tels que Nvidia et Qualcomm. Si cela se confirme, ce serait un retournement de situation majeur pour Samsung, qui avait subi un revers important lorsque Qualcomm avait transféré la production de son Snapdragon 8 Gen 1 à TSMC en raison des problèmes de rendement de Samsung.

TSMC : Des problèmes de rendement et de coûts

Le taux de rendement, soit le pourcentage de puces utilisables produites à partir d’une plaquette de silicium, est un indicateur clé pour les fonderies de semi-conducteurs. Un rendement de 70 % est généralement considéré comme acceptable pour la production en série. Bien que les tests en 2 nm de TSMC atteignent actuellement un rendement de 60 %, Samsung Foundry s’efforce d’améliorer ses processus pour attirer de nouveaux clients.

Mais, ce ne sont pas seulement les problèmes de rendement qui pourraient pousser des entreprises comme Nvidia et Qualcomm à envisager Samsung.

Les coûts élevés et la capacité limitée de TSMC sont également des facteurs déterminants. TSMC aurait augmenté le prix des puces avancées de 5 % à 10 %, et le coût des plaquettes de silicium en 2 nm aurait grimpé de 50 % à 30 000 dollars par unité. Ces hausses, combinées à la réservation par Apple de la majorité de la capacité initiale en 2 nm de TSMC, pourraient inciter d’autres clients à rechercher des alternatives.

L’opportunité en 2 nm pour Samsung

Samsung Foundry, en se concentrant sur l’amélioration de ses taux de rendement, pourrait devenir une option viable pour la production en 2 nm. Bien que des rendements plus faibles augmentent les coûts en raison des plaquettes gaspillées, les coûts croissants chez TSMC pourraient encore faire de Samsung un choix attractif pour les entreprises cherchant à réduire leurs dépenses de production.

Samsung est sous une pression immense pour redresser ses opérations de fonderie. Selon le journal sud-coréen Chosun Daily, Samsung Foundry subit actuellement des pertes se chiffrant en milliards de dollars et accuse un retard significatif par rapport à TSMC en termes de parts de marché mondiales.

Le rapport suggère que l’attraction de nouveaux clients pour le 2 nm pourrait représenter la dernière chance de survie pour Samsung Foundry.

TSMC : Une domination toujours solide

Malgré ces défis, TSMC reste le leader mondial des services de fonderie de semi-conducteurs, avec une part de marché de 64,9 % au troisième trimestre 2024. TSMC prévoit d’augmenter sa capacité en 2 nm, passant de 10 000 plaquettes pendant la phase de test à 80 000 plaquettes par mois d’ici 2026, afin de conserver son avantage concurrentiel à long terme.

Cependant, Apple a décidé de retarder l’utilisation du procédé 2 nm de TSMC jusqu’aux puces A20 et A20 Pro, attendues pour alimenter la série iPhone 18 en 2026. Ce choix pourrait refléter les préoccupations d’Apple concernant les coûts élevés liés à l’adoption de cette technologie de pointe.

Enjeux pour Samsung et TSMC

La bataille pour la domination du marché du 2 nm est un enjeu crucial pour les deux entreprises. Pour Samsung, séduire de nouveaux clients comme Nvidia et Qualcomm pourrait non seulement fournir des revenus nécessaires, mais aussi démontrer sa capacité à rivaliser avec TSMC sur des nœuds avancés. Pour TSMC, le défi réside dans la gestion de sa capacité, le contrôle des coûts et le maintien de sa position de leader tout en satisfaisant des clients stratégiques comme Apple.

Alors que Samsung et TSMC s’affrontent pour dominer le marché du 2 nm, les décisions prises dans les prochaines années pourraient façonner l’avenir de l’industrie des semi-conducteurs.