Samsung Foundry : Restructuration et recentrage sur les rendements en 3 nm

Samsung Foundry traverse une période de restructuration majeure, marquant un tournant dans sa stratégie de production de semi-conducteurs. Selon plusieurs rapports, Samsung Foundry a dissous sa division de développement technologique et redéployé ses équipes vers des secteurs prioritaires, tels que la gestion des rendements, la production de masse et la conception de processus.

Cette décision reflète la volonté de Samsung de se concentrer sur l’optimisation des rendements de son processus de fabrication en 3 nm, qui auraient chuté à des niveaux aussi bas que 10 %. Plutôt que de courir après des objectifs ambitieux, comme la production de puces en 1,4 nm d’ici 2027, Samsung privilégie désormais la stabilisation et l’efficacité de ses procédés actuels.

L’année 2024 a été particulièrement difficile pour Samsung Foundry, avec des problèmes de rendement, des fermetures de lignes de production, et des licenciements massifs à l’horizon. Des sources internes décrivent une véritable crise, et l’entreprise prévoirait de licencier 30 % de son personnel d’ici la fin de l’année.

Bien que prometteur sur le plan technologique, le processus en 3 nm a rencontré des difficultés majeures en termes de rendements, ce qui a entraîné des retards et une baisse de rentabilité. On rapporte que près de la moitié des lignes de production de Samsung Foundry ont été mises à l’arrêt.

Stabilité plutôt qu’ambition chez Samsung Foundry

En réaffectant ses ressources des projets ambitieux, comme les puces en 1,4 nm vers l’amélioration des rendements des technologies existantes, Samsung semble choisir la stabilité plutôt que l’innovation, un choix que de nombreux analystes jugent indispensable.

Dans le contexte actuel du marché des semi-conducteurs, cette approche fait sens. Le passage du 3 nm à des nœuds plus petits, comme le 2 nm, offre généralement des gains de performance marginaux. En revanche, stabiliser et optimiser les rendements en 3 nm pourrait apporter des bénéfices financiers et opérationnels bien plus immédiats.

Cette stratégie met également l’accent sur la production de puces Exynos, un domaine où Samsung doit impérativement s’améliorer pour rester compétitif.

Pressions externes et défis concurrentiels

Les difficultés de Samsung Foundry sont accentuées par la décision supposée de Qualcomm d’augmenter significativement le prix de ses prochains chipsets Snapdragon 8 Elite 2. Cette hausse met Samsung sous pression, notamment pour ses smartphones Galaxy, déjà plus coûteux que les iPhone d’Apple.

Pour faire face à cette situation, Samsung envisagerait plusieurs mesures :

Externaliser la production de ses puces à TSMC.

Examiner des offres de MediaTek, qui proposerait des rabais intéressants.

Négocier de meilleures conditions avec ses fournisseurs locaux pour réduire les coûts.

Si ces défis ne sont pas relevés, Samsung pourrait être contraint de réduire ses dépenses sur des composants essentiels, comme les écrans ou les caméras, ce qui risquerait d’affaiblir l’attractivité de ses smartphones phares.

Une perspective à long terme

Les mesures des nanomètres modernes sont souvent perçues comme des arguments marketing plutôt que des indicateurs précis d’amélioration des performances. Alors que les bénéfices liés à la réduction des nœuds diminuent, l’amélioration des rendements devient un facteur clé pour garantir l’efficacité des coûts et la rentabilité.

En mettant en pause le développement de ses prochains nœuds pour se concentrer sur la production en 3 nm, Samsung fait un choix pragmatique. Bien que cela puisse le faire reculer dans la course au « 2 nm » ou aux nœuds plus petits, cette stratégie pourrait stabiliser ses opérations et redorer son image sur le marché.

La restructuration de Samsung Foundry et son recentrage sur la gestion des rendements marquent une étape nécessaire pour l’entreprise dans un contexte de défis croissants. En améliorant les rendements en 3 nm et en stabilisant ses processus de production, Samsung pourrait se repositionner efficacement sur le marché des semi-conducteurs.

Si cette stratégie réussit, elle permettra à Samsung de mieux rivaliser avec des acteurs majeurs comme TSMC, Qualcomm et MediaTek, tout en protégeant ses smartphones Galaxy haut de gamme de nouveaux revers.