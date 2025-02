Accueil » Ryzen Z2 Go : Performances gaming révélées !

Une récente vidéo YouTube a révélé les capacités de jeu de la prochaine puce AMD Ryzen Z2 Go, spécialement conçue pour les consoles portables abordables. Testée sur la Lenovo Legion Go S, cette nouvelle puce a été comparée à la Ryzen Z1 Extrême, qui alimente la Asus ROG Ally X.

Voici un aperçu des performances et des implications pour les joueurs à la recherche de solutions économiques.

Performances gaming: Ryzen Z2 Go vs Z1 Extreme

Les données de performances, partagées par FPS VN, montrent que le Ryzen Z2 Go affiche des résultats compétitifs, mais légèrement inférieurs à ceux du Z1 Extreme, avec une différence constante de 7 à 10 % selon les titres testés :

Black Myth: Wukong : 36 fps pour la Z2 Go contre 40 fps pour la Z1 Extreme à 15W. 30 fps contre 32 fps à 20W. 60 fps contre 64 fps à 30W.

Cyberpunk 2077 : 50 fps pour la Z2 Go contre 54 fps à 15W. 45 fps contre 47 fps à 20W. 61 fps contre 66 fps à 30W.

Ghost of Tsushima: 62 fps pour la Z2 Go contre 66 fps à 15W. 48 fps contre 52 fps à 20W. 62 fps contre 66 fps à 30W.



Bien que l’écart soit modéré, il reste constant, ce qui pourrait influencer les joueurs cherchant la meilleure expérience possible sur des jeux exigeants.

Caractéristiques techniques du Ryzen Z2 Go

Lors du CES, AMD a dévoilé des détails sur le Ryzen Z2 Go, qui propose :

4 cœurs/8 threads pour le CPU.

12 unités de calcul (CU) pour le GPU basé sur l’architecture RDNA 2.

Une architecture CPU Zen 3, légèrement dépassée par rapport à la Zen 4 utilisée sur la Z1 Extreme.

Cela représente une différence notable avec la Z1 Extreme, qui intègre 8 cœurs/16 threads et des performances accrues grâce à des technologies plus récentes.

Une solution abordable pour les joueurs

Malgré ses limites, le Ryzen Z2 Go affiche des performances proches de celles du Z1 Extreme, ce qui en fait une option intéressante pour les consoles portables à budget réduit.

La Lenovo Legion Go S, équipée de la Z2 Go, sera lancée à 599 dollars pour la version Windows et 499 dollars pour la version SteamOS.

En comparaison, la ROG Ally X, dotée du Z1 Extreme, se positionne à un prix plus élevé, ce qui donne un avantage compétitif à la Legion Go S pour les utilisateurs soucieux de leur budget.

Avec le Ryzen Z2 Go, AMD semble viser une clientèle à la recherche d’un équilibre entre performances et coût. Bien que légèrement en retrait par rapport au Z1 Extreme, cette puce se montre compétitive et pourrait démocratiser l’accès aux consoles portables performantes.

Restez à l’écoute pour un test complet, qui inclura une analyse détaillée des performances, de l’autonomie et de l’expérience utilisateur de la Lenovo Legion Go S.