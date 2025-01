Netflix : 300 millions d’abonnés, mais des tarifs encore en hausse

Trump suggère Musk ou Ellison pour racheter TikTok : Une proposition controversée

Netflix démarre l’année 2025 en annonçant deux nouvelles majeures : d’une part, son nombre d’abonnés a franchi la barre des 300 millions au quatrième trimestre 2024, accompagné d’une croissance des revenus qui a largement dépassé les attentes.

D’autre part, malgré ce succès apparent, la plateforme de streaming va augmenter ses tarifs sur tous ses abonnements, y compris son plan avec publicités, une première. Netflix avait déjà augmenté ses prix en octobre 2023, mais cette nouvelle hausse survient dans un contexte de succès financier record pour le géant du streaming.

À l’heure actuelle, ces hausses de prix concernent les États-Unis, le Canada, le Portugal et l’Argentine. Voici les nouveaux tarifs :

Plan avec publicités : passe de 7 dollars à 8 dollars par mois (+12,5 %).

Plan standard sans publicités : passe de 15,50 dollars à 18 dollars par mois (+16 %).

Plan premium sans publicités : passe de 23 dollars à 25 dollars par mois (+8,7 %).

Ces augmentations entreront en vigueur au cours de votre prochain cycle de facturation, selon votre région.

Comme indiqué ci-dessus, Netflix a franchi une étape importante au quatrième trimestre 2024, enregistrant pour la première fois des revenus trimestriels supérieurs à 10 milliards de dollars. Voici les chiffres clés :

Revenus : 10,25 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport à l’année précédente.

Bénéfice net : 1,87 milliard de dollars (4,27 $ par action).

Abonnés mondiaux : 302 millions, en hausse de 15,9 % sur un an.

Pourquoi ces augmentations chez Netflix ?

Dans une lettre aux investisseurs, Netflix n’a pas cherché à justifier ces hausses par des coûts croissants. L’entreprise a simplement déclaré : « Alors que nous continuons d’investir dans nos programmes et d’offrir plus de valeur à nos abonnés, il nous arrive de demander à nos membres de payer un peu plus afin de réinvestir dans l’amélioration de Netflix. C’est dans cet esprit que nous ajustons aujourd’hui nos prix ».

En 2024, Netflix a connu une croissance impressionnante, attirant 19 millions de nouveaux abonnés au cours du dernier trimestre, un record historique pour l’entreprise. Pourtant, la plateforme ne semble pas vouloir se reposer sur ses lauriers. Avec 300 millions d’abonnés dans le monde et une part de moins de 10 % du temps total passé devant un écran de télévision, Netflix voit encore un immense potentiel de croissance, ce qui justifie à ses yeux ces augmentations.

Comment Netflix se positionne face à la concurrence ?

Bien que Netflix domine en termes de contenus originaux et de diversité de son catalogue, ses nouveaux tarifs le positionnent comme l’un des services de streaming les plus coûteux. Voici une comparaison rapide : Amazon Prime Video 14,99 dollars/mois, Disney+ : 15,99 dollars/mois et Hulu (sans publicités) : 18,99 dollars/mois.

Ces services alternatifs offrent des contenus variés et des expériences compétitives, mais Netflix continue de se démarquer grâce à des productions phares comme Squid Game et You, ainsi qu’un catalogue international urique.

Faut-il rester abonné ? Avec ces hausses, la fidélité des abonnés sera mise à l’épreuve. Si Netflix reste le leader en matière de streaming, des alternatives comme Amazon Prime Video ou Hulu pourraient séduire les abonnés sensibles aux coûts. Netflix mise cependant sur la valeur perçue de son contenu pour justifier ses prix élevés. La question reste : les abonnés sont-ils prêts à payer toujours plus pour accéder à ce contenu ?

Pour l’instant, la stratégie semble porter ses fruits, mais la fidélité des abonnés sera mise à l’épreuve à mesure que les coûts continuent de grimper.