Squid Game Saison 2 : Un succès monstrueux sur Netflix !

Le phénomène mondial Squid Game continue de captiver le public, alors que Squid Game Saison 2 a atteint un impressionnant 68 millions de vues, battant des records depuis sa sortie sur Netflix le 26 décembre. Ce nouveau chapitre tant attendu consolide la place de la série parmi les incontournables de la plateforme de streaming.

La première saison, lancée en 2021, avait déjà bouleversé les codes en devenant la série la plus regardée dans 94 pays seulement 12 jours après sa mise en ligne. Avec plus de 142 millions de foyers ayant visionné les épisodes de cette intrigue palpitante, elle a marqué l’histoire de Netflix, notamment après 12 ans de développement pour voir le jour.

Squid Game Saison 2 suit cette lancée spectaculaire et est désormais classée comme la septième série TV non anglophone la plus populaire de la plateforme.

En seulement quelques jours, elle a grimpé au sommet des classements et s’est imposée comme numéro un dans 92 pays, battant même le record du plus grand nombre de vues lors de la semaine de lancement d’une série. Ce record, précédemment détenu par la saison 1 de Wednesday en 2022 avec 50,1 millions de vues, a été largement dépassé.

Alors que les spectateurs savourent encore la deuxième saison, une troisième et dernière saison a été confirmée pour 2025. Le réalisateur, Hwang Dong-hyuk, promet de clôturer la saga avec une aventure encore plus palpitante, laissant entrevoir une conclusion spectaculaire pour cette série à succès.

Squid Game Saison 2 domine une fin d’année riche en succès sur Netflix

En parallèle de Squid Game Saison 2, d’autres programmes ont marqué la fin d’année sur la plateforme. L’événement NFL Christmas Gameday Live a dominé les classements des séries TV en anglais, avec 14,4 millions et 14,3 millions de vues respectivement pour les matchs opposant les Baltimore Ravens aux Houston Texans et les Kansas City Chiefs aux Pittsburgh Steelers. Ces rencontres sont désormais les plus regardées en streaming dans l’histoire de la NFL aux États-Unis.

Du côté des films, le long métrage Carry-On s’est maintenu en tête du classement des films en anglais pour une troisième semaine consécutive, atteignant 34,9 millions de vues, tandis que The Six Triple Eight conserve la deuxième place pour la deuxième semaine consécutive.

Dans les séries non anglophones, La Palma, une production norvégienne, se distingue en se plaçant juste derrière Squid Game Saison 2, avec 12,2 millions de vues.

Avec des chiffres aussi impressionnants et une troisième saison déjà en préparation, Squid Game reste un incontournable du paysage audiovisuel mondial, redéfinissant une fois de plus les attentes du public en matière de divertissement.