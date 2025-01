Galaxy Unpacked 2025 : Suivez l’événement en direct à 19 heures !

Le Galaxy Unpacked 2025 est presque là ! Prévu pour ce mercredi 22 janvier, cet événement très attendu dévoilera la nouvelle gamme Galaxy S25 et bien d’autres surprises. Voici comment suivre l’événement et ce que Samsung pourrait révéler.

Comment regarder l’événement Galaxy Unpacked 2025 ?

Comme d’habitude, l’événement sera diffusé en direct sur Samsung.com et sur la chaîne YouTube officielle de Samsung.

Date et heure :

22 janvier 2025

19 heures (heure de Paris)

À quoi s’attendre pour Galaxy Unpacked 2025 ?

Série Galaxy S25 : la star de l’événement

Trois nouveaux modèles seront dévoilés : Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra.

Caractéristiques attendues :

Design : Coins plus arrondis pour une meilleure prise en main, tout en conservant une esthétique moderne et plate.

Écrans : S25 : 6,2 pouces S25+ : 6,7 pouces S25 Ultra : 6,9 pouces (légèrement agrandi)

Processeur : Snapdragon 8 Elite, optimisé pour l’IA générative.

Caméras : S25 et S25+ : 50 mégapixels (large), 10 mégapixels (téléobjectif 3x), 12 mégapixels (ultra-grand-angle). S25 Ultra : Capteur principal de 200 MP, ultra-grand-angle amélioré à 50 mégapixels, 10 mégapixels pour le zoom 3x, et zoom périscope de 50 mégapixels (5x).



Les trois modèles devraient conserver les mêmes capacités de batterie que leurs prédécesseurs :

4000 mAh pour le Galaxy S25.

4900 mAh pour le Galaxy S25+.

5000 mAh pour le Galaxy S25 Ultra.

Enfin, seule la version Ultra viendra avec un S Pen, mais celui-ci pourrait perdre sa connectivité Bluetooth pour se concentrer sur des fonctionnalités plus basiques comme l’écriture et le dessin.

One UI 7 : Une mise à jour majeure

Samsung dévoilera officiellement la version stable de One UI 7, basée sur Android 15. Voici les points forts attendus :

Nouveau design : Icônes repensées, polices mises à jour, et une barre de notifications améliorée.

Fonctionnalités d’IA : Transcription des appels dans 20+ langues. Outils pour rédiger, résumer ou comparer du contenu grâce à l’IA. Améliorations multitâches : Affichage simultané de plusieurs applications et tiroir d’applications vertical.

Appareil photo : Interface optimisée pour une meilleure expérience utilisateur.

Aperçus des futurs produits

Galaxy Ring 2

Bien que peu de détails soient confirmés, la Galaxy Ring 2 pourrait être teasée. Il offrirait des capteurs améliorés pour des mesures plus précises et une autonomie prolongée.

Lunettes AR de Samsung (Project Moohan)

Samsung pourrait également montrer un aperçu de ses lunettes de réalité augmentée (AR), en cours de développement avec Google. Alimentées par le Snapdragon XR2 Plus Gen 2, ces lunettes fonctionneraient sous Android XR.

Galaxy S25 Slim

Même si le Galaxy S25 Slim (concurrent de l’iPhone 17 Air) ne sera probablement pas présenté officiellement, un teaser reste possible. Ce modèle ultra-fin (6,5 mm) pourrait sortir en mai 2025, mais sa commercialisation aux États-Unis reste incertaine.

Le Galaxy Unpacked 2025 promet d’être un événement marquant, avec la présentation des Galaxy S25, One UI 7, et des aperçus de projets futurs comme le Galaxy Ring 2 et les lunettes AR. Restez connectés pour suivre les annonces en direct et découvrir toutes les nouveautés !