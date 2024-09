Squid Game Saison 2 : le retour tant attendu pour Noël !

En 2021, la première saison de Squid Game a conquis le monde entier, propulsant les thrillers coréens sur le devant de la scène. Depuis, l’attente pour la saison 2 était palpable. Netflix a confirmé la sortie de Squid Game Saison 2 pour décembre prochain, et lors de la Geeked Week 2024, un teaser spécial a été dévoilé pour attiser la curiosité des fans.

La série coréenne à succès mondial suit des individus en difficulté financière qui participent à des jeux mortels pour avoir une chance de gagner un prix qui changera leur vie, révélant les profondeurs sombres du désespoir et de la résilience humains. L’univers de « Squid Game » a depuis été élargi pour inclure une série de compétitions non scénarisées, « Squid Game: The Challenge », ainsi qu’un prochain jeu vidéo.

Lee Jung-jae reprend son rôle emblématique de Seong Gi-hun, aux côtés d’un casting coréen de renom. De nouveaux joueurs s’apprêtent à affronter des épreuves encore plus périlleuses, orchestrées par le Front Man et ses soldats masqués.

Le teaser, d’une durée d’une minute, annonce la couleur : « Le jeu ne s’arrêtera pas ». Et nous sommes nombreux à espérer qu’il ne s’arrête jamais !

Un teaser alléchant de Squid Game Saison 2

Le teaser commence juste après la finale de la saison 1, lorsque Seong Gi-hun a abandonné son projet d’aller aux États-Unis et s’est lancé dans une course-poursuite audacieuse avec un nouveau motif. Dans le court teaser, il réapparaît dans son uniforme 456 au milieu d’une foule de nouveaux concurrents. Un autre massif prix en espèces les attend, avec un aperçu rapide des jeux à venir.

La saison 2 de Squid Game sera disponible sur Netflix dès le 26 décembre 2024. Et pour les plus impatients, une troisième saison a déjà été annoncée.

Alors, qu’avez-vous pensé de ce nouveau teaser ? Êtes-vous prêts à replonger dans l’univers impitoyable de Squid Game ? Partagez vos impressions dans les commentaires !