Netflix prévoit à nouveau d’augmenter ses prix

Netflix prévoit d’augmenter une nouvelle fois le prix de son service de streaming, selon un rapport du Wall Street Journal. Le diffuseur de flux publierait cette hausse de prix « quelques mois » après la fin de la grève des acteurs hollywoodiens, ce qui pourrait se produire dans les semaines à venir.

Comme le rapporte le WSJ, Netflix augmentera ses prix sur « plusieurs marchés dans le monde », en commençant par les États-Unis et le Canada. Le montant de l’augmentation n’est pas encore connu et Netflix s’est refusé à tout commentaire. L’année dernière, Netflix a augmenté les prix de tous ses forfaits, portant le forfait Standard sans publicité à 15,49 dollars (13,49 euros) par mois et le forfait Premium à 19,99 dollars (17,99 euros) par mois. L’entreprise a également lancé une formule à 6,99 dollars (5,99 euros) par mois avec publicité et a ensuite supprimé sa formule de base sans publicité à 9,99 dollars par mois.

Au début de l’année, Netflix s’est attaqué au partage des mots de passe et a commencé à facturer un supplément de 6 euros par mois pour partager votre compte avec une personne extérieure à votre foyer. La décision d’augmenter à nouveau les prix intervient également au moment où Hollywood se rapproche de la reprise du travail. La semaine dernière, la Writers Guild of America (WGA) a mis fin à sa grève et a commencé à voter un contrat avec les principaux studios hollywoodiens, dont Netflix, qui pourrait modifier l’activité du streaming.

Selon les calculs de la WGA, le coût de leur nouveau contrat ne représentera que 0,2 % du chiffre d’affaires annuel de Netflix

Par exemple, Netflix, Disney+, Hulu et d’autres services devront désormais partager les données de diffusion avec la WGA en vertu du nouveau contrat, ce qui permettra aux scénaristes de connaître la performance de leur contenu. Le contrat accorde également aux scénaristes des films diffusés en continu une augmentation minimale de la rémunération de 18 % pour les films à gros budget, ainsi qu’une augmentation de 26 % des droits résiduels. Selon les calculs de la WGA, le coût de leur nouveau contrat ne représentera que 0,2 % du chiffre d’affaires annuel de Netflix.

Pendant ce temps, les acteurs hollywoodiens sont toujours en grève, ce qui signifie que certaines productions sont toujours en pause. Netflix attend probablement la fin de la grève pour augmenter ses prix, car il n’est pas très judicieux d’augmenter les coûts en l’absence de nouveaux contenus. Une fois que les scénaristes et les acteurs auront repris le travail, il est probable qu’il y aura beaucoup de nouvelles émissions et de nouveaux films qui sortiront et que Netflix pourra utiliser pour justifier l’augmentation.