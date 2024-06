Accueil » Netflix réinvente son interface TV : Une expérience plus fluide et interactive

Netflix a commencé à déployer sa première mise à jour majeure de son application TV en 10 ans, dans le but de rendre l’interface plus facile à utiliser et de permettre aux utilisateurs de faire des choix de visionnage beaucoup plus rapidement.

La nouvelle interface remplace les anciennes tuiles statiques, qui affichaient les séries TV et les films disponibles, par des boîtes dynamiques qui s’agrandissent lorsqu’on les sélectionne à l’aide de la télécommande. La refonte de Netflix vise à prolonger l’engagement des spectateurs sur sa plateforme, à accroître la fidélisation de la clientèle et à attirer les abonnés vers ses nouvelles options d’abonnement à prix avantageux qui incluent des publicités.

Toutefois, le nouveau format ne sera initialement disponible que pour un sous-ensemble des quelque 270 millions d’utilisateurs de Netflix dans le monde. L’entreprise recueillera les réactions des utilisateurs et pourra procéder à des ajustements avant de procéder à un déploiement plus large.

Pat Flemming, directeur principal des produits chez Netflix, a déclaré à The Verge : « Nous voyons souvent les membres faire de la gymnastique avec leurs yeux lorsqu’ils parcourent l’expérience de la maison ». « Nous voulions vraiment que les membres aient plus de facilité à déterminer si un titre leur convenait ».

Reuters a également cité Flemming, qui a déclaré : « Les yeux des téléspectateurs passaient du nom de la rangée aux meilleurs choix du jour, à l’illustration de la boîte, à la vidéo, puis au synopsis ».

Quels sont les changements apportés par Netflix à l’application TV ?

La mise à jour se débarrasse du menu qui s’étendait auparavant sur le côté gauche de la page d’accueil de Netflix, en introduisant un ensemble d’options plus rationnel en haut de l’écran, qui comprend la recherche, l’accueil, les séries TV et les films. Les utilisateurs n’ont plus besoin de faire défiler l’écran jusqu’en haut pour accéder au nouveau menu. Il leur suffira d’appuyer sur la touche « retour » de la télécommande. La refonte de la page d’accueil comprend également des cartons de titre plus grands, des informations restructurées et des détails affichés en évidence, comme la durée de présence d’une émission ou d’un film dans le top 10 pendant huit semaines.

Le menu remanié élimine une partie de l’encombrement de l’ancien menu de gauche, comme les onglets « Catégories », « Nouveau et populaire » et « Ma liste ». Cependant, il introduit Mon Netflix, une fonctionnalité qui est apparue pour la première fois sur l’application TV mobile l’année dernière, offrant des recommandations personnalisées et un accès rapide aux titres récemment regardés ou sauvegardés. L’onglet « Catégories » est toujours disponible via l’option de recherche.