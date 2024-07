Netflix annonce 80 nouveaux jeux en développement pour Netflix Stories

Netflix a plus de 80 jeux en développement et prévoit de publier un nouveau jeu chaque mois dans Netflix Stories, son centre de jeux et de fiction interactive.

Lors de leur conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, Gregory K. Peters, PDG de Netflix, et Theodore A. Sarandos, codirecteur général, ont tous deux évoqué avec enthousiasme les projets de l’entreprise de médias en matière de jeux.

Peters a reconnu la taille considérable de l’industrie des jeux tout en notant que, dans le grand ordre des choses, les jeux représentent une part relativement faible des activités de Netflix à l’heure actuelle, en déclarant : « Le niveau d’investissement dans les jeux par rapport à l’ensemble de nos dépenses de contenu est également assez faible ». Il a ajouté que le défi consiste désormais à passer à l’échelle supérieure.

Il a également noté que l’un des plus grands domaines de réussite pour les entreprises de jeux de Netflix est lorsque les jeux peuvent être liés à des séries Netflix à succès, en particulier avec des jeux narratifs. « Et l’une des choses qui fonctionnent vraiment est de connecter nos membres avec des jeux basés sur des propriétés intellectuelles Netflix spécifiques qu’ils aiment », a déclaré Peters, « Et c’est un domaine dans lequel nous avons été en mesure d’avancer rapidement dans un espace particulier, qui est celui des jeux narratifs interactifs ».

Peters a ensuite parlé des jeux qui devraient être lancés prochainement dans Netflix Stories, en citant des « propriétés intellectuelles incroyables » qui devraient trouver un écho auprès des téléspectateurs, comme Emily in Paris et Selling Sunset. « Et nous en avons encore beaucoup d’autres, y compris des types de jeux très différents, à venir dans les trimestres et les années à venir », a conclu Peters.

Netflix Stories, jeux et séries, un mariage parfait ?

Sarandos a ensuite évoqué les opportunités passionnantes qui découlent du mariage entre les secteurs du contenu et des jeux. « De temps en temps, nous avons quelque chose comme Squid Game : The Challenge qui suit Squid Game, la série scénarisée ».

Et de poursuivre : « Je pense que l’opportunité qui nous est offerte de servir le super fandom avec des jeux est vraiment amusante et remarquable. Je pense que l’idée de pouvoir prendre une série et de donner au super fan un endroit où se retrouver entre les saisons et même au-delà, de pouvoir utiliser la plateforme de jeu pour introduire de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues ou de nouveaux rebondissements, maintenant vous pouvez faire ce genre de choses qui peuvent ensuite se matérialiser dans la saison suivante ou dans la suite du film ».

Outre les jeux développés par ses soins pour Netflix Stories et liés aux propriétés intellectuelles existantes, Netflix s’associe également à d’autres sociétés pour ajouter des jeux de tiers à sa plateforme. Il s’agit notamment du très attendu Tales of the Shire, dont Netflix proposera la version mobile, et de jeux indépendants comme Arranger et The Case of the Golden Idol, parmi beaucoup d’autres.