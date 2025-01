Galaxy S25 Slim : Lancement en mai et design ultra-fin !

Alors que Samsung s’apprête à dévoiler la série Galaxy S25 lors de l’événement Galaxy Unpacked du 22 janvier, les rumeurs autour d’une version ultra-fine, le Galaxy S25 Slim, continuent d’attirer l’attention.

Si de précédentes fuites indiquaient une sortie au deuxième trimestre, des informations plus récentes précisent une fenêtre de lancement du Galaxy S25 Slim en mai 2025.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Le Galaxy S25 Slim pourrait faire une apparition à Unpacked

Selon Setsuna Digital, le Galaxy S25 Slim pourrait être teasé lors de l’événement Galaxy Unpacked, mais avec une disponibilité reportée à mai. Ce calendrier coïnciderait avec une période stratégique, après le lancement des principaux modèles de la série Galaxy S25, dont les précommandes devraient débuter immédiatement après l’événement, avec des livraisons à partir du Nouvel An lunaire le 29 janvier.

Le Galaxy S25 Slim s’annonce comme l’un des smartphones les plus fins du marché, entrant en compétition avec des modèles comme l’iPhone 17 Air (5,5 mm d’épaisseur) et le supposé OnePlus Open 2, attendu en février.

Voici les détails qui ont fuité à ce jour :

Écran : Une dalle de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Épaisseur : Entre 6 mm et 6,9 mm, faisant de lui un sérieux candidat dans la catégorie des téléphones ultra-fins.

Batterie : Capacité estimée à environ 5 000 mAh, promettant une autonomie compétitive malgré son design compact.

Performances : Les résultats Geekbench suggèrent des performances légèrement supérieures au Galaxy S25 de base, mais inférieures à celles du modèle Ultra.

Prix attendu et positionnement sur le marché

Le Galaxy S25 Slim est attendu avec un positionnement premium, se situant entre le modèle de base S25 et le S25 Ultra en termes de prix et de puissance. Toutefois, son design mince et élégant pourrait justifier un tarif relativement élevé. Avec l’émergence de téléphones ultra-fins, comme l’iPhone 17 Air ou le OnePlus Open 2, Samsung devra convaincre les utilisateurs avec une combinaison de design, de performance et de fonctionnalités innovantes.

Alors que le segment des téléphones fins se densifie, le Galaxy S25 Slim sera scruté de près pour ses capacités techniques et son rapport qualité-prix. Entre la finesse extrême de l’iPhone 17 Air et les performances attendues du OnePlus Open 2, Samsung devra prouver que son S25 Slim peut offrir à la fois un design élégant et une expérience utilisateur solide.

En attendant son lancement en mai, le Galaxy S25 Slim intrigue déjà les consommateurs et les analystes. Avec une concurrence féroce dans le segment des smartphones ultra-fins, Samsung devra miser sur l’équilibre entre design sophistiqué, autonomie fiable et performances correctes pour se démarquer. Si les rumeurs se confirment, le Galaxy S25 Slim pourrait devenir un choix incontournable pour les amateurs de téléphones élégants en 2025.