Galaxy S25 Slim : Fuite sur Geekbench et lancement imminent ?

Le Galaxy S25 Slim de Samsung a récemment fait surface sur Geekbench, ravivant les rumeurs selon lesquelles ce modèle pourrait être présenté lors de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung, prévu pour le 22 janvier. Bien que le géant sud-coréen garde encore le silence sur ce smartphone, les résultats du benchmark révèlent des indices intrigants sur ce que cet appareil pourrait offrir.

D’après les informations listées sur Geekbench, la Galaxy S25 Slim, identifiée sous le numéro de modèle SM-S937U, sera équipée d’une puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, déjà confirmée pour les modèles standards, Plus et Ultra de la série S25. Ce processeur est équipé de 6 cœurs cadencés à 3,53 GHz, et de 2 cœurs haute performance atteignant 4,47 GHz, une fréquence très élevée.

Avec 12 Go de RAM, l’appareil a obtenu un score de 3 005 points en monocoeur, et un score de 6 945 points en multi-coeurs.

Ces résultats sont légèrement inférieurs à ceux des autres modèles Galaxy S25, notamment le modèle Ultra, qui affiche 10 236 points en multi-coeurs. Cela peut s’expliquer par une optimisation plus prudente des performances sur la version Slim, sans doute pour limiter la surchauffe dans un design plus compact.

Galaxy S25 Slim : Design compact sans compromis sur les fonctionnalités

Le Galaxy S25 Slim serait une version allégée de la gamme Galaxy S25, visant à offrir un design plus mince et léger sans sacrifier les performances. Il fonctionnera sous Android 15, avec l’interface One UI 7 dès sa sortie. Les rumeurs suggèrent également qu’il pourrait être un concurrent direct de l’iPhone 17 Air, qui met également l’accent sur la finesse et la légèreté.

Initialement prévu pour le deuxième trimestre 2025, le Galaxy S25 Slim pourrait être dévoilé plus tôt que prévu, lors de l’événement Galaxy Unpacked. L’invitation à cet événement, représentant quatre coins dans l’image, a alimenté les spéculations selon lesquelles un quatrième modèle pourrait faire son entrée aux côtés des Galaxy S25, S25+, et S25 Ultra.

Un positionnement stratégique face à la concurrence

Avec le Galaxy S25 Slim, Samsung semble vouloir rivaliser directement avec l’iPhone 17 Air d’Apple, attendu cette année, qui cible également un design ultra-fin et léger. Ce positionnement stratégique pourrait permettre à Samsung de capturer une audience à la recherche d’appareils performants, mais élégants.

La Galaxy S25 Slim s’annonce comme un ajout intrigant à la gamme S25, combinant des performances solides et un design plus épuré. Si ces rumeurs se confirment, son lancement lors du Galaxy Unpacked du 22 janvier pourrait être l’une des grandes surprises de cet événement. Restez connectés pour découvrir si ce smartphone compact saura tenir ses promesses face à une concurrence féroce.