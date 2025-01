Accueil » OnePlus Watch 3 : Suivi de la tension artérielle et ECG au programme ?

OnePlus Watch 3 : Suivi de la tension artérielle et ECG au programme ?

OnePlus Watch 3 : Suivi de la tension artérielle et ECG au programme ?

Alors que les OnePlus 13 et OnePlus 13R viennent à peine d’être dévoilés, OnePlus et sa société mère OPPO préparent déjà un nouvel événement prévu pour février 2025.

Cet événement pourrait voir la présentation de deux nouveaux produits majeurs : le OnePlus Open 2, un smartphone pliable, et la OnePlus Watch 3, une montre connectée aux fonctionnalités prometteuses.

L’indice le plus intéressant concernant la OnePlus Watch 3 provient de Zhou Yibao, chef produit chez OPPO, qui a publié sur Weibo un aperçu de la future OPPO Watch X2. Cette montre devrait être rebrandée en OnePlus Watch 3 sur certains marchés, dont la France.

Dans sa publication, Zhou Yibao mentionne explicitement que la OPPO Watch X2 pourra détecter les fluctuations inhabituelles de la tension artérielle. Une image accompagnant le post montre un graphique détaillant les tendances de tension sur une période de deux semaines, ce qui pourrait être utilisé pour alerter les utilisateurs en cas de risque d’hypertension.

Comment cela fonctionnera la tension artérielle sur la OnePlus Watch 3/OPPO Watch X2 ?

OPPO n’a pas encore précisé comment la OPPO Watch X2 / OnePlus Watch 3 mesurera la tension artérielle. Deux approches possibles :

Un bracelet gonflable, comme ceux utilisés par les montres Huawei. Une méthode algébrique, analogue à celle des montres Samsung, où un brassard calibré est d’abord utilisé pour déterminer les valeurs de référence, avant que la montre n’extrapole les mesures grâce à des algorithmes.

Quelle que soit la méthode choisie, cette fonctionnalité pourrait offrir une solution pratique et précise pour suivre la tension artérielle au quotidien, un domaine crucial de la santé préventive.

Le suivi de la tension artérielle devient un terrain d’innovation majeur dans le secteur des montres connectées. Si Samsung propose déjà cette fonctionnalité depuis quatre générations de Galaxy Watch, elle nécessite une calibration initiale avec un tensiomètre médical. On s’attend à ce que les nouvelles montres de OnePlus et OPPO utilisent un système similaire.

De plus, les rumeurs indiquent que les Apple Watch Series 11 et Ultra 3 intégreront également cette fonctionnalité, mais OPPO et OnePlus pourraient les devancer en lançant leur montre plusieurs mois avant.

OPPO a justifié ce choix en rappelant que l’hypertension est le facteur de risque numéro un pour les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux dans le monde. Lors d’une démonstration, le chef produit de OPPO a partagé comment la montre leur avait signalé une alerte de tension élevée, incitant à adopter des habitudes plus saines, comme une meilleure alimentation et davantage d’exercice.

Un premier aperçu de la OnePlus Watch 3

La photo partagée de la OPPO Watch X2, potentielle OnePlus Watch 3, dévoile quelques détails intéressants :

Un design raffiné avec des boutons bien placés et une couronne circulaire arborant un nouveau motif texturé.

Des bracelets au design similaire à la génération précédente.

Améliorations attendues par rapport à la OnePlus Watch 2

La OnePlus Watch 2 avait introduit Wear OS et un design en acier inoxydable haut de gamme, mais elle manquait de fonctionnalités clés comme :

La connectivité cellulaire, absente sur la Watch 2.

Un électrocardiogramme (ECG), qui pourrait faire son apparition sur la Watch 3.

Une couronne non fonctionnelle, qui servait uniquement de bouton-poussoir.

Avec la OnePlus Watch 3, OPPO et OnePlus semblent vouloir corriger ces manques. Selon les fuites, la montre offrirait un ECG, un bouton couronne rotatif fonctionnel, et même une batterie de plus grande capacité pour une meilleure autonomie.

Quid du OnePlus Open 2 ?

En parallèle, le OnePlus Open 2, le successeur de son premier smartphone pliable, pourrait également être présenté. Cependant, la marque reste discrète sur les spécificités et la date exacte de lancement.

Bien qu’aucune date officielle n’ait été confirmée, les rumeurs évoquent un lancement dans le courant du premier trimestre 2025. Il est possible que OnePlus introduise une Watch 3 classique et une version Pro, comme le suggèrent certaines sources.

Si ces fonctionnalités se confirment, la OnePlus Watch 3 pourrait devenir un sérieux concurrent sur le marché des montres connectées, combinant innovation et design, tout en se positionnant face aux géants comme Apple et Samsung.