Accueil » Galaxy S25 Slim : Le smartphone ultra-fin et puissant de Samsung !

Après des années de mises à jour incrémentales sur ses smartphones phares, Samsung semble prête à introduire une véritable nouveauté avec la gamme Galaxy S25. Parmi les modèles attendus, le Galaxy S25 Slim fait parler de lui comme une version extrêmement fine et innovante de la série.

D’après les informations relayées par le célèbre Ice Universe, le Galaxy S25 Slim pourrait afficher une épaisseur de seulement 6.x mm, soit bien moins que les 7,6 mm du Galaxy S24 standard. Cette finesse exceptionnelle le placerait en concurrence directe avec l’iPhone 17 Air d’Apple, également attendu comme un modèle ultra-fin en 2025.

Pour atteindre une telle prouesse sans compromettre l’autonomie, la dissipation thermique ou les performances matérielles, Samsung pourrait s’appuyer sur la technologie de batterie à anode en silicium-carbone. Cette innovation permet une densité énergétique plus élevée, offrant des batteries plus petites ou plus performantes tout en améliorant la gestion thermique.

Galaxy S25 Slim, des performances de pointe avec Snapdragon 8 Elite

Sous le capot, le Galaxy S25 Slim devrait embarquer le processeur Snapdragon 8 Elite, réputé pour son efficacité énergétique et sa capacité à fonctionner avec moins de chaleur. Cette combinaison de technologies promet une expérience utilisateur fluide, même avec un design aussi fin.

Le Galaxy S25 Slim ne fera pas de compromis sur les capacités photographiques, malgré son profil minceur. Selon les fuites, il sera équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels utilisant la nouvelle technologie Isocell HP5 de Samsung. Ce capteur, plus compact que l’HP2 du Galaxy S24 Ultra, est optimisé pour offrir des performances supérieures en faible luminosité tout en réduisant l’encombrement.

Le système photo serait complété par deux capteurs Isocell JN5 de 50 mégapixels :

Un pour l’ultra grand-angle.

Un autre pour le zoom téléobjectif 3,5x, promettant des performances de zoom plus nettes.

Samsung aurait également recours à sa technologie Advanced Lens on Plastic (ALoP), qui permet de réduire l’épaisseur des modules caméra tout en maintenant une qualité optique exemplaire.

Vers un lancement imminent

La gamme Galaxy S25, comprenant les modèles Galaxy S25, S25+, S25 Ultra et désormais le S25 Slim, est attendue lors d’un événement Unpacked programmé pour le 22 janvier 2025. Alors que le Galaxy S25 Slim se distingue par son design audacieux et son innovation technique, il sera intéressant de voir comment Samsung parvient à équilibrer esthétique et performance.

Les prochains jours devraient apporter davantage de détails sur cette gamme très attendue. Une chose est sûre : avec le Galaxy S25 Slim, Samsung semble prêt à redéfinir les standards des smartphones haut de gamme.