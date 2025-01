Galaxy S25 : Rendus officiels et spécifications fuitées !

Alors que la date de lancement des Galaxy S25, prévue le 22 janvier, approche à grands pas, les fuites continuent de s’intensifier. Cette fois, le célèbre informateur Evan Blass a dévoilé des rendus officiels en haute définition des prochains smartphones phares de Samsung, offrant un aperçu détaillé des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra.

Les rendus officiels de la série Galaxy S25 : un premier aperçu des designs et couleurs

Les rendus d’Evan Blass, qui semblent correspondre aux images promotionnelles prévues pour l’événement Galaxy Unpacked, montrent les trois modèles principaux de la série S25 dans des tons bleus distincts :

Galaxy S25 : Présenté dans une teinte appelée Icy Blue (Bleu Glace), élégante et lumineuse.

Galaxy S25+ : Arborant une couleur Navy (Bleu Marine), plus profonde et sophistiquée.

Galaxy S25 Ultra : Affichant la couleur Titanium Silver Blue, un bleu grisâtre qui semble plus neutre et professionnel.

Ces nuances pourraient prêter à confusion pour certains, car elles se rapprochent parfois de tons gris ou argentés. Cependant, Samsung devrait également proposer des options de couleurs plus vives pour satisfaire un large éventail de goûts.

Des spécifications impressionnantes pour la série Galaxy S25

Si les rendus laissent entrevoir un design élégant, c’est sous le capot que les Galaxy S25 se démarquent vraiment. Les caractéristiques techniques déjà fuitées promettent une puissance et une performance de pointe.

Pour la première fois, les trois modèles seront équipés du Snapdragon 8 Elite, le processeur haut de gamme de Qualcomm, dans toutes les régions. Ce choix marque une rupture avec l’utilisation précédente des puces Exynos dans certains marchés. Selon les rapports, ce chipset rend le Galaxy S25 Ultra 40 % plus rapide que son prédécesseur.

Jusqu’à 16 Go de RAM pour l’IA

Les Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra pourraient offrir jusqu’à 16 Go de RAM, un choix presque certain pour garantir des performances optimales pour la nouvelle version de Galaxy AI. Cette année, l’assistant Bixby, propulsé par un Large Language Model (LLM), subira une refonte majeure. Avec des fonctionnalités plus intelligentes et contextuelles, Samsung vise à surpasser Apple Intelligence et à s’imposer dans le domaine des assistants IA.

Un design soigné pour un trio premium

En plus des améliorations internes, les rendus mettent en avant un design raffiné, avec des bordures fines et un dos mat qui confère une apparence premium. Les trois modèles partagent un langage esthétique analogue, bien que le modèle Ultra, comme à son habitude, soit légèrement plus imposant.

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra s’annoncent comme des concurrents de taille sur le marché des smartphones en 2025. Entre leur design élégant, des performances spectaculaires grâce au Snapdragon 8 Elite, et des avancées significatives en intelligence artificielle, Samsung semble prêt à définir un nouveau standard pour les flagships Android.

La révélation officielle lors du Galaxy Unpacked mettra fin aux rumeurs et confirmera ces spécifications excitantes. Une chose est certaine : ces téléphones sont bien partis pour être parmi les meilleurs de l’année.