Aqara au CES 2025 : Contrôle tactile, interrupteurs intelligents et capteurs avancés

Lors du CES 2025 à Las Vegas, Aqara a présenté une série d’innovations pour la maison connectée, avec des contrôleurs tactiles, des interrupteurs intelligents, et des capteurs avancés. Ces nouveautés visent à offrir des moyens plus intuitifs et variés de contrôler un foyer connecté sans dépendre d’un smartphone ou de commandes vocales.

Des contrôleurs tactiles innovants

Aqara a lancé trois nouveaux modèles d’interrupteurs tactiles intelligents pouvant remplacer des interrupteurs traditionnels et offrir des options de contrôle avancées pour les appareils connectés.

Panel Hub S1 Plus

Le Panel Hub S1 Plus est doté d’un écran tactile de 6,9 pouces avec une résolution de 1440 x 720 pixels. Installé dans une boîte d’interrupteur standard, il peut contrôler deux circuits lumineux câblés ainsi qu’un large éventail d’appareils connectés via l’application Aqara.

Il supporte les appareils Matter et expose jusqu’à six boutons virtuels compatibles Matter.

Il agit comme un hub Zigbee, permettant de connecter des accessoires Aqara et de les intégrer à Matter.

Des widgets personnalisables permettent de gérer les lumières, thermostats, caméras et scènes automatisées.

Lancement : Disponible en Europe ce mois-ci.

Touchscreen Dial V1

Ce contrôleur compact, analogue à un mini thermostat Nest, dispose d’un écran tactile circulaire de 1,32 pouce et d’un cadran rotatif. Vous pouvez utiliser le cadran pour régler l’intensité des lumières, la température ou la position des stores.

Il inclut un capteur de présence, un capteur de température et d’humidité.

Contrairement au Panel Hub, il n’est pas compatible Matter.

Lancement : Ce mois-ci en Europe.

Touchscreen Switch S100 US

Cet interrupteur hybride combine deux boutons physiques et un écran tactile de 1,3 pouce. Il permet de contrôler un circuit câblé tout en offrant des options de contrôle sans fil pour des appareils connectés ou des scènes.

Compatible Thread et Wi-Fi, il fonctionne également comme routeur frontal Thread.

Lancement : Date non précisée.

Des interrupteurs intelligents sans écran

Aqara a également dévoilé les Light Switch H2 et Dimmer Switch H2, des interrupteurs fonctionnant via Thread ou Zigbee. Ils sont compatibles avec des luminaires connectés Aqara comme le plafonnier T1M.

Disponibles au premier trimestre 2025, ces interrupteurs ne nécessitent pas de fil neutre, ce qui les rend plus faciles à installer dans des maisons plus anciennes.

Des capteurs avancés pour une maison plus intelligente

Presence Multi-Sensor FP300

Le FP300 est un capteur de présence sans fil doté de cinq technologies de détection (PRI, mmWave, lumière, température et humidité). Grâce à sa détection précise par mmWave, il peut repérer des mouvements subtils, comme le souffle d’une personne, pour garantir que les lumières restent allumées tant que la pièce est occupée.

Fonctionne sur deux piles CR2450 pendant 2 à 3 ans selon le protocole (Thread ou Zigbee).

Lancement : Début 2025.

Climate Sensor W100

Un nouveau capteur climatique avec écran intégré affichant température, humidité et autres données. Il prend en charge Thread et Zigbee et dispose de trois boutons programmables pour contrôler des appareils ou des scènes connectées.

Nouveau hub d’entrée de gamme : Hub M100

Le Hub M100 est une solution compacte prenant en charge Wi-Fi, Thread, et Zigbee, et agissant comme routeur frontal Thread et pont Matter pour les appareils Aqara Zigbee. Il vise à simplifier la connexion des appareils Aqara et d’autres dispositifs compatibles Matter.

Avec ces nouvelles solutions, Aqara renforce son engagement envers des contrôles domestiques accessibles et flexibles. Que ce soit avec des interfaces tactiles élégantes, des capteurs ultra-précis, ou un hub centralisé, Aqara continue d’étendre les possibilités pour les maisons connectées en intégrant les dernières normes comme Matter et Thread. Ces produits promettent de simplifier la gestion de la maison tout en offrant une personnalisation accrue.