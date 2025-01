Redmi Note 14 : Une gamme complète pour tous les budgets

La filiale de Xiaomi, Redmi, a officiellement lancé sa nouvelle série Redmi Note 14 en France. Avec cette gamme, Redmi introduit pour la première fois dans les marchés occidentaux le Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm, un processeur déjà présenté en août 2024.

Ce lancement met en lumière une puce de milieu de gamme performante, après avoir été éclipsée par le Snapdragon 8 Elite, désormais utilisé dans des appareils comme le OnePlus 13.

Composée de cinq modèles allant du Redmi Note 14 (4G) au Note 14 Pro+ 5G, cette série vise à offrir une large gamme de performances pour répondre aux attentes variées des utilisateurs.

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G : la star de la gamme

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est l’un des modèles les plus avancés de cette série et le seul équipé du processeur Snapdragon 7s Gen 3. Cette puce gravée en 4 nm, basée sur l’architecture Arm v9, dispose d’un cœur principal Cortex-A720 cadencé à 2,5 GHz, offrant une bonne efficacité pour les tâches quotidiennes et le gaming.

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G se distingue par son écran OLED de grande taille, protégé par du Gorilla Glass Victus 2, une durabilité rare dans sa catégorie. Il est également doté d’une résistance à l’eau IP68, idéale pour un usage polyvalent. Avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, il devance facilement des concurrents comme le Google Pixel 8a, tout en étant proposé à un prix compétitif de 469 euros.

Cependant, bien que les performances matérielles soient impressionnantes, le Redmi Note 14 Pro+ 5G se heurte à une limite sur le plan logiciel. Là où Google garantit des mises à jour Android pour le Pixel 8a jusqu’en 2031, le support logiciel de Redmi est généralement plus court.

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G sera disponible le 15 janvier en noir, bleu et violet, en version 8 Go + 256 Go au prix de 469 € et en version 12 Go + 512 Go au prix de 499 € avec des Redmi Buds 6 offert sur mi.com.

Les autres modèles de la série Redmi Note 14

La gamme Redmi Note 14 propose des variantes adaptées à différents budgets, avec des performances qui diminuent progressivement selon le modèle :

Le Redmi Note 14 Pro 5G conserve des caractéristiques haut de gamme, comme l’écran OLED et un appareil photo principal de 200 mégapixels, mais troque le Snapdragon 7s Gen 3 pour une puce MediaTek 7300-Ultra. Il conserve la certification IP68, mais ses vitesses de recharge sont légèrement inférieures à celles du Pro Plus. Le Redmi Note 14 Pro 5G sera disponible le 15 janvier en noir, violet et vert en version 8 Go +256 Go au prix de 399 € .

. Le Redmi Note 14 Pro (4G) ressemble beaucoup à son homologue 5G, mais ne dispose pas de connectivité 5G et propose une certification IP64, réduisant ainsi sa résistance à l’eau et à la poussière. Le Redmi Note 14 Pro sera disponible le 15 janvier en noir, violet et bleu en version 8 Go + 256 Go au prix de 349 € et en version 12 Go + 512 Go au prix de 399 €.

Les modèles les plus abordables, le Redmi Note 14 (4G) et le Redmi Note 14 5G, présentent des spécifications plus modestes. Cependant, le Note 14 (4G) se démarque avec une résistance IP54, un ajout appréciable pour un smartphone d’entrée de gamme coûtant moins de la moitié d’un Pixel 8a. Le Redmi Note 14 5G sera disponible le 15 janvier en noir, violet et vert en version 8 Go + 256 Go au prix de 299 €. Le Redmi Note 14 sera disponible le 15 janvier en noir, violet, bleu et vert, en version 6 Go + 128 Go au prix de 199 € et en version 8 Go + 256 Go au prix de 249 €.

Lancement en Europe et spécifications adaptées

Alors que ces modèles étaient déjà disponibles en Chine et en Inde depuis fin 2024, la série Redmi Note 14 arrive maintenant en Europe, notamment en France. À noter que les modèles européens présentent quelques différences par rapport à leurs homologues asiatiques, comme des ajustements au niveau des batteries et des caméras sur le Pro+.

La série Redmi Note 14 doit faire face à une concurrence accrue, non seulement de marques comme Google et Samsung, mais aussi de Xiaomi lui-même. Par exemple, la Poco X7 Pro, récemment lancée, propose des fonctionnalités similaires, telles qu’une batterie de 6 000 mAh et une certification IP68, à des prix comparables.

Avec des caractéristiques impressionnantes, comme des capteurs photo haute résolution, des écrans résistants et une grande variété de modèles, la série Redmi Note 14 semble bien positionnée pour séduire les acheteurs européens. Cependant, les limites en termes de mises à jour logicielles pourraient détourner certains consommateurs au profit d’options comme le Pixel 8a, qui offre une meilleure pérennité.

Pour les utilisateurs recherchant des smartphones abordables mais performants, le Redmi Note 14 Pro+ 5G constitue un choix intéressant. Cependant, avec des alternatives comme la Poco X7 ou les modèles Galaxy A de Samsung, la compétition reste rude dans ce segment du marché.