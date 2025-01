CES 2025 : LG UltraFine 6K, le premier écran 6K avec Thunderbolt 5 !

Lors du CES 2025, LG a présenté son nouvel écran UltraFine 6K, un modèle innovant qui devient le premier écran 6K équipé de ports Thunderbolt 5.

Avec cette connectique récemment introduite, notamment dans les derniers MacBook Pro M4 Pro et Mac mini d’Apple, LG se positionne en avance sur la concurrence. Outre sa compatibilité avec les technologies Apple les plus récentes, cet écran reprend un design qui rappelle fortement celui du célèbre Pro Display XDR d’Apple. Cependant, les informations complètes à son sujet restent encore limitées.

Le nouvel UltraFine 6K utilise une dalle Nano IPS Black offrant une couverture de 98 % du gamut DCI-P3. Cette technologie, une amélioration des écrans IPS traditionnels, promet des noirs plus profonds et une meilleure précision des couleurs. Toutefois, elle reste légèrement en retrait par rapport aux technologies OLED et Mini-LED, qui dominent en termes de contraste et de luminosité. Le choix du Nano IPS pourrait néanmoins se traduire par un prix plus abordable, rendant cet écran plus accessible que des alternatives haut de gamme.

LG UltraFine 6K, un design épuré et sans fioritures

Côté design, LG a revu sa copie en optant pour un style minimaliste et géométrique. Exit le pied incurvé des précédents modèles : ce nouvel écran arbore un cadre fin avec des bordures presque invisibles. Aucun logo, encoche ou protubérance n’est visible, soulignant l’aspect moderne et sobre de l’ensemble. Le modèle, référencé sous le numéro 32U990A, devrait, comme l’indiquent les précédents modèles UltraFine, proposer une diagonale de 32 pouces.

L’une des grandes questions autour de cet écran est sa fréquence de rafraîchissement. La connectique Thunderbolt 5 peut théoriquement fournir jusqu’à 120 Gb/s de bande passante, suffisante pour faire fonctionner deux écrans 8K à 60 Hz ou un écran 6K à 120 Hz.

Cependant, LG n’a pas encore confirmé si cette fonctionnalité sera prise en charge. Si le UltraFine 6K offre un taux de 120 Hz, cela pourrait en faire un choix attractif pour les créatifs, notamment ceux travaillant sur des contenus dynamiques comme la vidéo ou l’animation.

Une alternative au Pro Display XDR d’Apple

Avec son design inspiré d’Apple et des spécifications alléchantes, le UltraFine 6K pourrait devenir une option intéressante pour les professionnels qui ne souhaitent pas dépenser les 5 500 euros demandés pour le Pro Display XDR. Bien que son prix n’ait pas encore été annoncé, l’utilisation du Nano IPS laisse espérer un tarif compétitif, surtout si LG parvient à intégrer des fonctionnalités comme le 120 Hz.

Malgré le peu d’informations disponibles, la présentation de cet écran UltraFine 6K a été bien accueillie. Si LG parvient à proposer un produit combinant design élégant, compatibilité avancée avec Apple, et prix compétitif, cet écran pourrait devenir un choix incontournable pour les créateurs de contenu en quête d’un écran 6K performant. Reste à attendre les annonces officielles pour découvrir toutes ses caractéristiques et son tarif exact.