MacBook Pro M4 : 6 raisons de craquer pour le nouveau portable d’Apple

Apple vient d’annoncer le lancement de ses nouveaux MacBook Pro, désormais équipés des puces M4, y compris les M4 Pro et M4 Max pour des performances encore plus poussées.

Dans une annonce discrète hier, Apple a révélé que les MacBook Pro de 14 et 16 pouces recevront une mise à jour avec la puce M4, incluant également une amélioration de design sur le modèle 14 pouces de base avec un port USB-C/Thunderbolt 4 supplémentaire à droite et une option de couleur Noir sidéral pour correspondre aux versions plus haut de gamme.

Comme pour les précédents modèles, le MacBook Pro de 14 pouces avec M4 Pro commence à partir de 2 399 euros, tandis que le modèle 16 pouces débute à 2 899 euros et est maintenant doté de 24 Go de RAM de base. Le modèle 14 pouces de base avec M4 conserve son prix de 1 899 euros, mais est enfin proposé avec 16 Go de RAM par défaut au lieu de 8 Go. Les nouveaux MacBook Pro seront disponibles dès le 8 novembre, avec des précommandes déjà ouvertes.

Outre les améliorations de puces et de RAM, les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces dotés des puces M4 Pro et M4 Max sont les premiers ordinateurs portables Mac à intégrer des ports Thunderbolt 5. Les trois modèles sont équipés d’une webcam améliorée de 12 mégapixels avec une fonctionnalité « desk view » pour mieux capturer l’espace de travail. Ils peuvent également être configurés avec un écran à texture nano, offrant jusqu’à 1 000 nits de luminosité SDR et 1 600 nits en HDR.

Cependant, les changements majeurs de cette génération résident dans les nouvelles puces M4. Apple annonce que ces puces disposent du « cœur de processeur le plus rapide du monde » et des « meilleures performances mono-thread de l’industrie ». Ces puces M4 promettent d’offrir des performances multi-threading encore plus rapides. Les versions Pro et Max de la puce M4 ont également des cœurs GPU plus performants, avec un moteur de ray tracing 2x plus rapide que les précédentes générations. Le moteur neuronal est lui aussi 2x plus rapide que celui de la génération M3, ce qui est crucial pour les charges de travail d’apprentissage automatique et les applications d’IA.

La puce M4 offre des améliorations notables dans des applications comme Redshift, Cinema 4D et le futur jeu Control, mais les tests tiers confirmeront bientôt les gains de performance. Le Neural Engine de cette génération est également 2x plus rapide que le précédent, ce qui pourrait optimiser les performances des fonctions d’IA.

Les MacBook Pro M4 adaptés pour Apple Intelligence

Cette nouvelle puissance devrait être parfaitement adaptée pour Apple Intelligence, qui vient d’être lancé cette semaine sur les Mac, iPhone et iPad compatibles. Cependant, bien que Apple Intelligence soit rétrocompatible jusqu’à la puce M1 de 2020, la RAM semble être un critère déterminant pour les performances d’IA.

En parallèle avec l’annonce des MacBook Pro, Apple a également annoncé une augmentation de la RAM minimale pour les MacBook Air M2 et M3, passant de 8 Go à 16 Go, à partir de 1 199 euros pour la version M2. Cela laisse à penser que les modèles plus anciens aux spécifications moindres pourraient progressivement être exclus des nouvelles fonctionnalités futures d’Apple Intelligence à mesure que ces dernières se déploieront via des mises à jour.

La génération M3 des MacBook Pro avait été marquée par une continuité dans l’excellence avec les modèles M3 Pro et M3 Max, tout en affichant un compromis peu convaincant avec le modèle 14 pouces sans Pro, qui peinait à justifier son prix face aux MacBook Air ou aux versions plus performantes en promotion. Avec l’ajout de la puce M4, le modèle 14 pouces sans Pro se montre désormais plus attrayant et davantage en phase avec le label « Pro. » Il est intéressant de voir comment un simple port USB supplémentaire peut renforcer la perception de valeur d’un produit dans une gamme aussi compétitive.

Enfin, le Noir sidéral est désormais disponible pour toutes les configurations, répondant à une demande populaire pour ce coloris. Il remplace le Gris sidéral, ajoutant une touche d’élégance supplémentaire à la gamme.