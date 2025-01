CES 2025 : Lenovo lance deux mini PC Snapdragon X pour défier le Mac Mini !

Lors du CES 2025, Lenovo a dévoilé deux mini PC de bureau innovants équipés des chipsets Snapdragon X de Qualcomm. Ces appareils compacts, conçus pour fonctionner sous Windows, visent à concurrencer des produits comme le Mac Mini d’Apple en combinant puissance, intelligence artificielle et portabilité.

Lenovo ThinkCentre neo 50q QC : une solution performante et polyvalente

Le premier produit de la gamme est le ThinkCentre neo 50q QC, un mini PC équipé d’un processeur Snapdragon X Plus ou du dernier Snapdragon X. Bien que Lenovo n’ait pas encore précisé le SKU exact, ce modèle se distingue par ses caractéristiques :

Processeur 8 cœurs Snapdragon X Plus, optimisé pour les tâches multitâches et la gestion de l’IA.

Jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X, garantissant une fluidité optimale.

Plusieurs ports de connectivité : USB, HDMI, LAN et DisplayPort, permettant de brancher des moniteurs et périphériques sans problème.

Wi-Fi 6E, offrant une connectivité rapide et stable.

Le ThinkCentre neo 50q QC sera disponible dès février 2025, avec un prix de départ estimé à 849 dollars.

Lenovo IdeaCentre Mini x : une option plus musclée et futuriste

Le second modèle, le Lenovo IdeaCentre Mini x, pousse encore plus loin les performances grâce à :

Un processeur Snapdragon X Plus, promettant une gestion avancée des tâches et de l’IA.

Une configuration possible jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD, répondant aux besoins des utilisateurs exigeants.

Wi-Fi 7, offrant une vitesse et une stabilité accrues pour les connexions futures.

Ce modèle est conçu pour ceux qui recherchent une solution durable et évolutive. Il sera disponible à partir d’avril 2025, avec un prix de départ compétitif de 659 dollars.

L’intelligence artificielle au cœur de ces mini PC

Les deux mini PC sont équipés de NPU intégrés (Neural Processing Units), qui leur permettent d’effectuer des calculs d’IA jusqu’à 45 TOPS (Tera Operations Per Second). Grâce à cela, les appareils pourront bénéficier des nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA de Windows 11, telles que :

Recall: une fonctionnalité de mémoire contextuelle.

Remplissage génératif dans MS Paint : remplissage d’images génératif basé sur l’IA.

Cocreator: des outils collaboratifs et créatifs intégrés.

Cependant, contrairement à certains produits de la gamme Snapdragon, ces mini PC ne sont pas fanless et nécessitent un système de refroidissement actif pour gérer leur thermique.

Lenovo : un pas en avant pour les Snapdragon PC sous Windows

Le lancement de ces appareils marque une étape importante dans l’intégration des Snapdragon PC au sein de l’écosystème Windows. Après l’échec de Qualcomm à lancer son propre Snapdragon Dev Kit, Lenovo reprend le flambeau avec ces produits bien pensés et commercialement viables.

Avec leurs prix compétitifs et leur positionnement clair, les ThinkCentre neo 50q QC et IdeaCentre Mini x s’imposent comme des alternatives attractives pour ceux qui cherchent une solution compacte et puissante sous Windows.

En combinant puissance de calcul, compatibilité Windows et fonctions d’IA avancées, Lenovo se positionne comme un rival sérieux à Apple dans le segment des mini PCs. Le ThinkCentre neo 50q QC et le IdeaCentre Mini x offrent des options adaptées à différents budgets et besoins, tout en apportant une innovation bienvenue dans ce domaine.

Si vous cherchez un mini PC Windows compact et performant, 2025 pourrait être l’année où les Snapdragon PC de Lenovo deviendront incontournables.