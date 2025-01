CES 2025 : ROG Flow Z13 (2025), le PC portable gaming convertible ultime

Dans l’univers du gaming PC, ASUS continue de repousser les limites avec sa gamme ROG Flow, qui se distingue par son concept convertible, entre tablette et ordinateur portable. Lors du CES 2025, ASUS a dévoilé une version améliorée du ROG Flow Z13, un appareil qui promet des performances exceptionnelles tout en conservant un format ultraportable.

Le ROG Flow Z13 (2025) bénéficie des nouveaux processeurs AMD Strix Halo, disponibles en configurations 16 cœurs ou 12 cœurs, avec des graphismes intégrés basés sur l’architecture RDNA 3.5. Ces processeurs de pointe offrent une puissance impressionnante pour des jeux exigeants, tout en optimisant la consommation énergétique, ce qui en fait un choix idéal pour les joueurs en déplacement.

L’écran de 13,4 pouces du ROG Flow Z13 (2025) est un véritable atout. Il s’agit d’un panneau IPS au format 16:10, avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse rapide de 3 ms pour éviter les effets de ghosting. Ce niveau de qualité s’adresse non seulement aux gamers, mais également aux professionnels de la création grâce à une couverture colorimétrique complète de 100 % du gamut DCI-P3 et une validation Pantone pour une précision des couleurs inégalée. L’écran est aussi tactile et compatible avec les stylets, renforçant encore sa polyvalence.

La connectivité a été soigneusement pensée pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes. Le ROG Flow Z13 est équipé de Wi-Fi 7, garantissant des vitesses de connexion ultrarapides, et propose un éventail complet de ports, dont deux USB4 avec Power Delivery et DisplayPort, un port USB-A 3,2 Gen 2, un HDMI 2.1, un lecteur de carte microSD UHS-II et une prise casque/micro 3,5 mm.

Malgré ses fonctionnalités impressionnantes, le ROG Flow Z13 reste très portable. Il pèse seulement 1,2 kg et intègre une batterie de 70 Whr, offrant une bonne autonomie pour un appareil aussi puissant. Le tout est accompagné d’un chargeur de 200 W, assurant des recharges rapides et efficaces. En plus de cela, le Flow Z13 est doté d’une caméra frontale IR de 5 MP pour la reconnaissance faciale avec Windows Hello, ainsi que d’une caméra arrière de 13 MP, permettant de capturer des photos et des vidéos.

Les performances ne sont pas en reste, avec 32 Go de mémoire LPDDR5X et 1 To de stockage SSD PCIe 4.0 pour garantir des vitesses de traitement et de transfert de données impressionnantes. Ces spécifications permettent à la machine de gérer sans effort les jeux AAA et les applications créatives intensives.

Prix et disponibilité du ROG Flow Z13 (2025)

Le ROG Flow Z13 (2025) sera disponible en France en mars 2025, à partir de 2 299,99 euros. Le ROG Flow Z13 (2025) illustre l’engagement d’ASUS à repousser les limites du gaming portable. Il combine design élégant, performances élevées et fonctionnalités avancées, tout en maintenant une portabilité exceptionnelle.

Que vous soyez un joueur cherchant une expérience immersive ou un créateur nécessitant un outil puissant et polyvalent, le ROG Flow Z13 (2025) s’impose comme un choix incontournable pour 2025.