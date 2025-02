Accueil » Switch 2 : Fuite des Joy-Con, attache magnétique et bouton mystérieux !

Les fuites autour de la Nintendo Switch 2 continuent de se multiplier, et, cette fois-ci, ce sont des photos présumées des manettes Joy-Con de la Switch 2 qui font surface. Publiées initialement sur le forum chinois Baidu Tieba, elles ont rapidement été relayées par les utilisateurs du subreddit r/NintendoSwitch2.

Ces clichés montrent le côté et l’arrière de ce qui pourrait bien être les nouvelles manettes de la console. À première vue, les photos semblent authentiques, sans indices apparents de retouches ou de manipulation numérique. De plus, le design des manettes s’aligne parfaitement avec les rumeurs et les informations divulguées jusqu’ici.

Switch 2, un nouveau mécanisme d’attache magnétique des Joy-Con

L’un des détails les plus intrigants de ces images est le mécanisme d’attache des Joy-Con, qui semble utiliser des aimants. Plusieurs surfaces lisses visibles sur les photos pourraient effectivement être des zones magnétiques, corroborant les affirmations précédentes sur une fixation magnétique plus simple et robuste.

Si cela se confirme, cette évolution marquerait un changement significatif par rapport aux rails coulissants des Joy-Con actuels, souvent critiqués pour leur fragilité.

Un design bicolore reconnaissable

Les manettes affichent une combinaison de bleu et noir, en ligne avec une fuite antérieure sur les couleurs des Joy-Con. Selon cette fuite, le Joy-Con gauche arborerait des éléments bleus, tandis que le Joy-Con droit combinerait du noir et de l’orange. Ces coloris dynamiques pourraient offrir une continuité visuelle tout en modernisant l’esthétique de la Switch originale.

Un mystérieux bouton latéral

Une autre caractéristique notable est un large bouton latéral, situé à proximité de la gâchette. Bien que sa fonction reste incertaine, sa position stratégique laisse penser qu’il pourrait être utilisé pour attacher ou détacher les manettes de la console.

L’arrière des Joy-Con est quant à lui rempli de marquages réglementaires, une indication qu’il pourrait s’agir d’une version quasi finale destinée à la production en série, plutôt que d’un simple prototype.

Un aperçu venu des chaînes de production ?

Il est fort probable que ces photos aient été prises dans un contexte industriel, possiblement sur le site d’une usine où la production de la Nintendo Switch 2 aurait déjà commencé. Si c’est le cas, cela suggère que l’annonce officielle de la console pourrait être imminente, peut-être même avant la fin du mois.

Bien que ces images renforcent les spéculations autour de la Nintendo Switch 2, elles ne permettent toujours pas de confirmer des aspects clés de la console, comme ses spécifications techniques ou ses fonctionnalités exclusives. Cependant, si cette fuite se révèle légitime, elle témoigne d’une attention portée à la modernisation du design et à l’amélioration de l’ergonomie des manettes.