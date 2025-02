Accueil » Baidu : 25 ans d’innovation et une vision ambitieuse pour l’IA

Le 1er janvier 2025, Baidu, le géant chinois de la technologie connu pour son moteur de recherche, a célébré son 25e anniversaire. À cette occasion, le cofondateur et PDG Robin Li a adressé une lettre inspirante à ses employés, revenant sur les grandes étapes de l’entreprise tout en partageant une vision audacieuse pour l’avenir de l’intelligence artificielle (IA).

Baidu Wenku : Un succès phare

Parmi les nombreuses réalisations de Baidu, Baidu Wenku s’est imposé comme un exemple de réussite. Cette plateforme de création de contenu alimentée par l’IA a dépassé les 40 millions d’utilisateurs payants et enregistre 70 millions d’utilisateurs actifs mensuels en novembre 2024. Robin Li a décrit Wenku comme une vitrine de la stratégie de Baidu, qui repose sur l’exploitation à grande échelle des applications pour stimuler les innovations technologiques.

Depuis des années, Baidu consacre plus de 20 % de son chiffre d’affaires à la recherche et au développement. Dans sa lettre, Robin Li a réaffirmé cet engagement, soulignant que les avancées technologiques émergent souvent des applications à grande échelle plutôt que l’inverse. Il a cité des exemples concrets, comme les progrès en IA générative et en conduite autonome, rendus possibles par une utilisation massive dans des conditions réelles.

2025 : Une année charnière pour l’IA

Baidu prévoit une croissance explosive des applications « natives IA » dans divers secteurs en 2025. Si le concept de « super apps » reste encore à concrétiser, Robin Li a insisté sur le fait que l’adoption de l’IA progresse rapidement grâce aux modèles de langage avancés et à des plateformes innovantes comme Wenku. Selon lui, l’influence de l’IA continuera de se renforcer, transformant des industries entières.

Innover malgré les risques

Robin Li a également mis en avant la capacité de Baidu à surmonter les risques liés à l’innovation de pointe. Il a rappelé que l’expérimentation est au cœur de la philosophie de l’entreprise, même si cela implique d’affronter des échecs. L’année 2024, bien que difficile, a été marquée par des percées notables, comme l’amélioration de la technologie de recherche d’images et le lancement de MiaoDa, un outil de génération de code performant.

Alors que la compétition dans le secteur de l’IA s’intensifie, Baidu vise à renforcer son leadership en capitalisant sur les innovations semées ces dernières années. Robin Li s’attend à ce que ces efforts portent leurs fruits en 2025, avec une adoption accrue et une reconnaissance du marché pour ses solutions IA.

Dans un message de clôture, Robin Li a appelé ses équipes à continuer d’innover et de persévérer, affirmant que Baidu est prêt à « naviguer sur les vents et les vagues » pour bâtir un avenir où l’IA enrichira les vies et transformera les industries.

À 25 ans, Baidu ne se contente pas de célébrer son passé, mais regarde fermement vers l’avenir. Avec des projets ambitieux dans l’IA, des plateformes à succès comme Wenku, et un engagement renouvelé envers l’innovation, l’entreprise semble déterminée à s’imposer comme un acteur incontournable de l’IA en 2025 et au-delà.