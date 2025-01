Accueil » Nvidia GeForce RTX 5090 : 32 Go de GDDR7 et TDP de 575 W ?

L’attente autour des prochaines cartes graphiques de Nvidia, basées sur l’architecture Blackwell, est presque terminée. Alors que les rumeurs et spéculations sur leurs capacités continuent d’enflammer la communauté, une fuite majeure pourrait avoir confirmé une caractéristique clé du GeForce RTX 5090 : une mémoire GDDR7 de 32 Go.

Selon les informations révélées par VideoCardz, un modèle custom de la RTX 5090, la Inno3D iChill X3, a été aperçu via une image de son emballage. Cette fuite offre une confirmation intéressante : la carte embarquera une mémoire GDDR7 de 32 Go, doublant ainsi la capacité de mémoire prévue pour la RTX 5080, qui disposerait de 16 Go de GDDR7.

L’image révèle également que la carte disposera d’un massif dissipateur thermique à 3,5 slots, mais ne donne aucun détail sur les connecteurs d’alimentation ou le TDP (Thermal Design Power). Cependant, de récentes rumeurs estiment que la GeForce RTX 5090 pourrait atteindre un TDP de 575 W, soit 125 W de plus que l’actuelle RTX 4090.

Spécifications et performances de la GeForce RTX 5090

Les informations sur les performances de la GeForce RTX 5090 restent encore à confirmer, mais les fuites suggèrent des caractéristiques impressionnantes, telles que :

32 Go de mémoire GDDR7, offrant une bande passante proche de 1,8 To/s.

21 760 cœurs CUDA, un bond significatif par rapport à la RTX 4090.

Des capacités massives qui pourraient repousser les limites du gaming 8K et des applications professionnelles exigeantes.

Cependant, cette montée en puissance nécessitera probablement une alimentation robuste, et les systèmes équipés devront être prêts à gérer des besoins énergétiques et thermiques accrus.

La RTX 5080, également basée sur l’architecture Blackwell, devrait offrir des caractéristiques légèrement inférieures : 16 Go de GDDR7, un TDP plus modéré, bien que non confirmé. Ces différences positionneraient la RTX 5080 comme une alternative plus accessible, mais tout aussi puissante pour les joueurs et créateurs à la recherche d’un équilibre entre performance et consommation énergétique.

Annonce officielle imminente

Heureusement, la période des spéculations touche à sa fin. Nvidia prévoit un keynote demain, où il est probable que la société dévoile officiellement sa nouvelle gamme de cartes graphiques. Cela devrait permettre de clarifier les spécifications finales, le TDP, et d’autres détails comme le prix et la disponibilité.

Pour l’instant, cette fuite de la RTX 5090 avec 32 Go de mémoire GDDR7 confirme que Nvidia entend consolider sa position de leader sur le marché des cartes graphiques, tout en repoussant encore une fois les limites de la puissance et des performances.