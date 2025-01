Accueil » CES 2025 : Govee Gaming Pixel Light et Table Lamp 2 Pro à l’honneur

Lors du CES 2025, Govee a dévoilé une gamme impressionnante de produits destinés à enrichir vos espaces connectés, avec des innovations aussi fonctionnelles que ludiques.

Parmi les nouveautés les plus marquantes figurent le Gaming Pixel Light, un écran lumineux dédié au pixel art et aux données en temps réel, et la Table Lamp 2 Pro, une lampe intelligente qui intègre des capacités audio immersives.

Govee Gaming Pixel Light: Le pixel art à l’honneur

Le Gaming Pixel Light est bien plus qu’un simple accessoire décoratif. Il s’agit d’une grille lumineuse qui combine créativité, connectivité et utilité. Avec ce produit, Govee met l’accent sur la personnalisation et la synchronisation avec l’environnement de l’utilisateur. Voici ce qu’il propose :

Affichage personnalisé : Téléchargez vos propres images et GIF ou choisissez parmi plus de 150 sources de données pour afficher des informations en temps réel, comme la météo, les cours du Bitcoin, ou les scores NBA.

Intégration gaming : Synchronisez l’affichage avec vos jeux grâce à la boîte HDMI Sync de Govee pour une immersion totale.

Son rétro : Le haut-parleur intégré joue des morceaux 8-bit synchronisés avec l’animation lumineuse.

Création assistée par IA : Grâce à l’application dédiée, le bot d’IA de Govee, nommé AI Lighting Bot, peut générer des œuvres d’art en pixel à partir de simples descriptions textuelles.

Compatibilité intelligente : Le Gaming Pixel Light fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant, et peut être monté au mur ou placé sur un bureau, selon vos besoins.

Avec cette grille lumineuse, Govee vise à enrichir les espaces gaming et bureautiques, transformant une simple décoration en un outil interactif et multifonctionnel.

Govee Table Lamp 2 Pro: Une lampe connectée au service de l’ambiance

La Table Lamp 2 Pro est un nouvel ajout au portefeuille de Govee, qui mêle éclairage LED et expérience sonore immersive. Cette lampe portable regorge de fonctionnalités avancées :

Conception lumineuse : Équipée de 210 LED contrôlées individuellement et capable de produire jusqu’à 600 lumens, la lampe offre une personnalisation complète de l’éclairage avec plus de 100 scènes préconfigurées.

Synchronisation audio : Un haut-parleur JBL intégré de 2,5 pouces permet de synchroniser la lumière avec la musique pour une ambiance parfaite.

Expérience stéréo : Vous pouvez connecter deux lampes pour un son stéréo immersif.

Compatibilité Matter : Fonctionne avec Matter, Google Assistant, et Alexa pour une intégration transparente dans votre maison connectée.

Autonomie et portabilité : Dotée d’une batterie rechargeable, elle est conçue pour une utilisation flexible.

Que ce soit pour illuminer votre salon ou compléter une installation gaming, la Table Lamp 2 Pro allie style et performance.

Disponibilité et conclusion

Le Gaming Pixel Light et la Table Lamp 2 Pro seront disponibles à partir du deuxième trimestre 2025. Govee n’a pas encore annoncé de prix, mais ces produits s’alignent avec la philosophie de l’entreprise : offrir des solutions lumineuses innovantes et personnalisables pour toutes les pièces de la maison.

Ces nouveautés démontrent une fois de plus la capacité de Govee à combiner utilité et divertissement, tout en renforçant sa place parmi les leaders des éclairages connectés. Que vous soyez fan de pixel art, passionné de gaming, ou simplement à la recherche d’un éclairage intelligent, ces produits s’annoncent comme des incontournables de 2025.