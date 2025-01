Accueil » Galaxy S25 et S25 Ultra : Fuite de nouvelles images !

À quelques semaines de l’événement Galaxy Unpacked prévu pour le 22 janvier, les fuites autour de la série Galaxy S25 s’intensifient. Après la récente apparition d’une image montrant les bordures ultra-fines du Galaxy S25 Ultra, de nouvelles images des Galaxy S25 et S25 Ultra, issues d’un fabricant d’accessoires, viennent d’être dévoilées par Gizmochina.

Les images montrent les Galaxy S25 et S25 Ultra dans des coques transparentes Spigen Crystal Flex, offrant un aperçu détaillé de leurs designs. Ces modèles sont présentés dans des teintes de bleu :

Icy Blue pour le Galaxy S25, un bleu riche avec des nuances glacées.

Titanium Silver Blue pour le Galaxy S25 Ultra, un bleu argenté plus clair, mais pas aussi pâle que les rumeurs précédentes le laissaient entendre.

Le Galaxy S25 conserve une esthétique analogue à son prédécesseur, bien que des ajustements subtils dans ses dimensions soient à prévoir. Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, présente des coins arrondis et des bordures ultra-fines, ce qui a été confirmé par plusieurs fuites.

Ces changements, notamment les coins adoucis, visent à améliorer l’ergonomie sans perdre l’élégance emblématique des modèles Ultra. Cependant, il est important de noter que les images ne sont pas des photos réelles, mais des rendus. Certains détails, comme la conception des anneaux de caméra, semblent incorrects, ces derniers devant ressembler aux anneaux noirs du Galaxy Z Fold 6.

Galaxy S25, charge magnétique avec Qi2 et augmentation des vitesses

Les coques présentent également un anneau blanc à l’arrière, renforçant les rumeurs selon lesquelles la série Galaxy S25 adoptera le standard Qi2. Cependant, cette prise en charge pourrait ne pas être native. Samsung miserait sur des coques magnétiques pour apporter cette fonctionnalité à ses flagships, permettant aux utilisateurs de profiter d’accessoires compatibles avec MagSafe.

Autre amélioration notable : la vitesse de charge sans fil pourrait passer de 15W à 25W, un bond significatif pour les utilisateurs adeptes de cette technologie.

Performances internes : Snapdragon 8 Elite et mémoire Micron

Tous les modèles de la série Galaxy S25 seront propulsés par le dernier processeur Snapdragon 8 Elite, offrant des performances de pointe. De plus, la plupart des variantes devraient être équipées de puces mémoire Micron, qui promettent des gains en performance et en efficacité énergétique par rapport aux packages mémoire de Samsung.

La série Galaxy S25, avec ses nombreuses améliorations en termes de design, de performances et de fonctionnalités modernes, comme le Qi2, sera dévoilée le 22 janvier. Avec des innovations telles que les bordures les plus fines du marché et une nouvelle stratégie pour la charge sans fil, cette gamme s’annonce comme un sérieux concurrent dans le segment premium des smartphones en 2025.