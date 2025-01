Accueil » CES 2025 : LG OLED evo 2025, luminosité renforcée et gaming de pointe

CES 2025 : LG OLED evo 2025, luminosité renforcée et gaming de pointe

LG continue de capitaliser sur sa réputation de leader dans le domaine des téléviseurs OLED. Cette année, au CES 2025, LG propose une série d’améliorations significatives pour ses modèles OLED, avec un accent particulier sur la luminosité et les fonctionnalités dédiées aux gamers.

Cependant, une absence notable marque cette édition : la technologie MLA (Micro Lens Array), qui avait permis au LG G3 de se distinguer l’année dernière, n’est présente sur aucun modèle de la gamme OLED 2025.

Des téléviseurs toujours plus lumineux, sans MLA

La nouvelle gamme OLED evo de LG repose sur une version améliorée de la technologie Brightness Booster Ultimate. Cette dernière promet une luminosité jusqu’à trois fois supérieure à celle des modèles OLED conventionnels, c’est-à-dire les téléviseurs de la série B5. Bien que les spécifications exactes en termes de nits ne soient pas encore dévoilées, cette avancée intrigue, d’autant plus qu’elle est réalisée sans la contribution des panneaux MLA, réputés pour maximiser l’efficacité lumineuse.

Pour rappel, le LG G4 de 2024 atteignait un pic de luminosité de 1 500 nits grâce à la technologie MLA. Les prochains tests en laboratoire permettront de mieux comprendre comment LG parvient à ces gains sans recourir à cette technologie.

Un nouveau processeur et une image toujours plus réaliste

Les séries M5 et G5 bénéficieront de l’intégration du processeur Alpha 11 AI Gen2, une mise à jour du déjà très performant Alpha 11 AI de l’an dernier. Ce dernier excellait dans des domaines comme la gestion des couleurs, la précision des niveaux de gris et le contrôle de la luminosité. Il sera intéressant de voir comment cette nouvelle version améliore encore ces aspects pour sublimer les images.

De plus, LG annonce que ses téléviseurs OLED evo 2025 ont reçu plusieurs certifications prestigieuses, notamment la vérification « Perfect Black » et « Perfect Color » d’UL Solutions, ainsi que la certification 100 % color fidelity par Intertek.

Mode Filmmaker et gaming: L’évolution continue

Le Mode Filmmaker avec Compensation de Lumière Ambiante est une autre innovation notable. LG applique pour la première fois cette technologie à ce mode spécifique, qui vise à préserver l’intention originale des créateurs tout en adaptant l’image à l’éclairage ambiant de la pièce.

Côté gaming, LG s’impose encore avec le G5, premier téléviseur 4K certifié par Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium à atteindre un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Cette caractéristique ravira les gamers à la recherche de fluidité et de performance.

En revanche, LG a opté pour une approche plus minimaliste concernant le design du G5. Les versions 55 et 65 pouces n’incluront plus de pied de table standard, un choix qui souligne l’esthétique murale de ces modèles. Les utilisateurs qui préfèrent un téléviseur sur table pourront acquérir un support en option ou opter pour la série C5, conçue pour un usage sur meuble.

Un son immersif et une expérience personnalisée

Sur le plan audio, LG mise sur l’AI Sound Pro, promettant un son riche et immersif avec une simulation 11.1.2 canaux. Grâce à l’AI Voice ID, le téléviseur peut reconnaître chaque utilisateur, adapter les profils, et proposer des recommandations personnalisées en fonction des habitudes de visionnage.

Pas de révélation révolutionnaire cette année par LG ?

Contrairement aux précédentes éditions, comme l’introduction du téléviseur OLED R enroulable en 2019 ou du OLED T transparent en 2024, la gamme 2025 ne semble pas inclure de produit révolutionnaire. Cependant, LG pourrait encore réserver une surprise pour ses visiteurs, comme cela a été le cas l’année dernière avec le OLED T.

Avec des améliorations incrémentales, mais significatives, la gamme OLED evo 2025 continue de positionner LG comme un acteur incontournable du marché des téléviseurs haut de gamme. Reste à voir si ces nouveautés suffiront à conserver son avance face à une concurrence toujours plus féroce.