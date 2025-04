Apple repousse la révolution Siri : Le nouveau hub domotique est retardé !

Apple a récemment annoncé le report de certaines améliorations majeures de Siri basées sur l’intelligence artificielle, initialement prévues pour cette année. Ces fonctionnalités, destinées à rendre Siri plus personnalisé en améliorant sa compréhension du contexte utilisateur et son intégration avec diverses applications, ne seront finalement disponibles qu’en 2026.

Ce retard a des répercussions directes sur le lancement d’un nouveau produit d’Apple : un hub domotique connecté.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce hub connecté, qui devait être dévoilé prochainement, et connu comme le HomePad, est désormais reporté en raison de sa dépendance aux fonctionnalités avancées de Siri.

Ce hub domotique, souvent décrit comme un « HomePod avec écran », est conçu pour offrir une interface centralisée permettant aux utilisateurs de contrôler leurs appareils domestiques connectés, de passer des appels FaceTime et d’accéder à diverses informations. Il serait doté d’un écran de 6 à 7 pouces et fonctionnerait sous une version adaptée d’iOS, intégrant les capacités de l’Apple Intelligence.

La décision d’Apple de retarder ces lancements souligne les défis techniques liés au développement de fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées. Bien que l’entreprise ait déjà introduit certaines améliorations, telles que l’intégration de ChatGPT et une meilleure compréhension du langage naturel, les fonctionnalités les plus attendues, comme la compréhension contextuelle approfondie et une intégration plus poussée avec les applications, nécessitent encore du travail.

Apple doit continuer à travailler sur Siri, mais tout n’est pas rose

Ce report pourrait également avoir des HomePod. Des analystes, notamment de Morgan Stanley, ont exprimé des inquiétudes quant au potentiel impact sur les ventes d’iPhone, suggérant que l’absence de ces fonctionnalités innovantes pourrait réduire l’incitation des consommateurs à mettre à niveau leurs appareils.

En attendant, Apple continue de travailler sur ces améliorations pour offrir une expérience utilisateur enrichie et plus intuitive, tout en maintenant son engagement envers la protection de la vie privée et la sécurité des données.