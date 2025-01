ThinkBook 14+ 2025 : Lenovo dévoile un ultraportable puissant et élégant

Lenovo a officiellement dévoilé son prochain ThinkBook 14+ 2025, offrant un aperçu de cette nouvelle itération de sa gamme populaire avec une vidéo teaser. Ce modèle promet des performances significatives, propulsées par le dernier processeur Core 7-250H d’Intel, et vise à séduire les professionnels et utilisateurs exigeants à la recherche d’un équilibre parfait entre puissance et portabilité.

Le ThinkBook 14+ 2025 est équipé du Core 7-250H, un processeur conçu pour répondre aux besoins multitâches des utilisateurs modernes. Selon les spécifications officielles d’Intel, ce processeur intègre :

6 cœurs de performance (P-cores) et 8 cœurs efficaces (E-cores), totalisant 20 threads grâce à l’Hyper-Threading.

Des fréquences d’horloge allant jusqu’à 5,4 GHz sur les P-cores et 4 GHz sur les E-cores.

Le support de la mémoire DDR5-5600 et des normes PCIe 5.0 x8 pour les GPU, ainsi que PCIe 4.0 x4 pour les SSD, garantissant une compatibilité avec les dernières technologies.

Des capacités avancées en intelligence artificielle grâce à GNA 3.0 et DL Boost, idéales pour les charges de travail basées sur l’IA.

Quick Sync 8, optimisé pour des opérations de décodage et d’encodage multimédia efficaces.

Bien que la consommation énergétique de base soit estimée à 45W, Lenovo a annoncé que le ThinkBook 14+ 2025 pourra atteindre 55W en mode performance, libérant ainsi tout son potentiel pour des tâches intensives.

Design élégant et connectivité polyvalente

La conception du ThinkBook 14+ 2025 reste fidèle au style épuré et robuste qui a fait le succès de la gamme. Le teaser révèle une série de ports soigneusement disposés, notamment USB-4, USB-C, et USB-A, un port audio 3,5 mm, et une connectivité flexible pour répondre à une large gamme de périphériques et d’accessoires.

Cette annonce intervient après le lancement, en février dernier, des ThinkBook 14+ et 16+ Ryzen Edition 2024 en Chine. Ces modèles étaient équipés du processeur AMD Ryzen 7 8845H avec un GPU intégré Radeon 780M iGPU, offrant des performances maximales de 65W.

Les caractéristiques principales des modèles Ryzen incluaient jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage, une batterie de 85 Whr, atteignant 50 % de charge en seulement 30 minutes et des écrans de haute qualité avec des certifications TÜV Low Blue Light et Eyesafe, garantissant un confort visuel lors d’une utilisation prolongée.

Un écran de pointe pour une expérience visuelle immersive

Le ThinkBook 14+ 2025 pourrait intégrer un écran encore plus avancé que ses prédécesseurs. La version précédente proposait un écran 14,5 pouces en 2.5K avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que des configurations supérieures offraient un écran 3K à 120 Hz avec une couverture élevée de la gamme DCI-P3.

Le modèle ThinkBook 16+ se distinguait par son écran de 16 pouces avec une résolution 2.5K à 120 Hz, répondant aux besoins des utilisateurs cherchant une grande surface d’affichage.

Alors que Lenovo prépare le lancement du ThinkBook 14+ 2025, LG vient tout juste de dévoiler sa nouvelle série LG Gram 2025, intégrant des fonctionnalités IA et des processeurs de nouvelle génération. Cette rivalité promet de dynamiser le marché des ordinateurs portables ultralégers et performants.

La date de lancement exacte du ThinkBook 14+ 2025 reste inconnue, mais il est attendu prochainement. Ce modèle s’annonce comme un choix incontournable pour les professionnels recherchant puissance, connectivité, et design premium dans un format portable.