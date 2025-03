MWC 2025 : Lenovo dévoile des concepts d’écrans et d’IA pour ThinkBook

Lenovo continue d’innover avec sa gamme ThinkBook en dévoilant une série de nouveaux accessoires modulaires pour le connecteur magnétique Magic Bay du ThinkBook 16P Gen 6 lors du MWC 2025.

Ces concepts, encore à l’état de preuve de concept (PoC), pourraient ne jamais voir le jour sous leur forme actuelle, mais ils illustrent bien la volonté de Lenovo d’explorer de nouvelles façons d’améliorer l’expérience utilisateur sur PC portable.

Lenovo a présenté deux extensions d’affichage : le Magic Bay 2nd Display Concept et le Magic Bay Dual Display Concept.

Le Magic Bay 2nd Display est un écran de 8 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il se fixe verticalement au ThinkBook 16P, offrant une solution idéale pour les flux d’informations en continu, les messageries professionnelles, comme Slack ou Microsoft Teams, ou encore le suivi des réseaux sociaux.

Contrairement à une tablette indépendante, cet écran supplémentaire ne nécessite ni connexion filaire ni batterie autonome, ce qui le rend particulièrement pratique pour une utilisation nomade.

Le Magic Bay Dual Display Concept, quant à lui, transforme le ThinkBook en une station de travail à trois écrans. Il comprend deux panneaux de 13,3 pouces avec une résolution de 2880 x 1920 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, l’ensemble ajoute 1,2 kg au poids du PC, ce qui le rend relativement encombrant. Si l’idée d’un triple écran mobile semble séduisante, sa mise en place et son rangement peuvent s’avérer fastidieux.

Lenovo Tiko : un concept entre assistant pro et compagnon numérique

Parmi les idées les plus originales présentées par Lenovo, on retrouve deux variantes du concept Tiko :

Le Tiko Pro : cet écran horizontal secondaire est conçu pour afficher des widgets, des rappels, voire fonctionner comme un téléprompteur. Il pourrait être particulièrement utile aux créateurs de contenu, aux journalistes et aux professionnels ayant besoin d’un affichage complémentaire.

Le Tiko Emoji Friend : cet accessoire se distingue par sa fonction purement ludique. Il s’agit d’un petit écran circulaire qui agit comme un compagnon émotionnel interactif, affichant des émojis et réagissant aux gestes de l’utilisateur. Lenovo envisage même une coque en forme de chat avec une queue pour renforcer son aspect mignon et attachant.

Le Tiko Emoji Friend rappelle l’AI Buddy, un chatbot vocal présenté par Lenovo lors du Tech World 2024, mais avec une approche plus légère et divertissante. L’objectif est de rendre l’expérience informatique plus engageante et conviviale, un concept inattendu sur un ordinateur professionnel.

Des concepts prometteurs, mais un avenir incertain

Lenovo mise clairement sur la modularité avec ces accessoires, cherchant à optimiser la productivité des utilisateurs tout en ajoutant une touche d’interaction plus humaine avec la technologie. Reste à voir si ces idées passeront du stade de prototype à celui de produit commercial.

Que ce soit pour améliorer la productivité ou pour apporter un peu de fun au travail, ces nouveaux modules du ThinkBook 16P Gen 6 montrent que Lenovo n’hésite pas à expérimenter des innovations qui sortent de l’ordinaire.