Galaxy S25 : Samsung offrira Gemini Advanced gratuitement !

La série Galaxy S25 de Samsung, attendue pour être dévoilée le 22 janvier 2025, s’annonce non seulement comme une prouesse technologique, mais également comme le fruit d’un partenariat stratégique renforcé entre Samsung et Google. Après leur collaboration sur Wear OS 3 et le développement du premier casque Android XR, les deux géants de la tech pourraient offrir un avantage de taille : un accès gratuit à Gemini Advanced, l’IA haut de gamme de Google.

Selon des informations tirées de la dernière version de l’application Google analysée par Android Authority, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra pourraient inclure des abonnements gratuits à Gemini Advanced, le niveau premium de l’assistant IA Gemini. Cette stratégie semble analogue à celle réalisée par Google pour sa série Pixel 9.

Voici ce que ces offres pourraient inclure :

3 mois d’accès pour les acheteurs du Galaxy S25.

6 mois d’accès pour les utilisateurs du Galaxy S25+.

12 mois d’accès pour les propriétaires du Galaxy S25 Ultra.

Gemini Advanced, généralement facturé 21,99 euros par mois, est conçu pour offrir des fonctionnalités de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle. Parmi ses points forts, on trouve :

Une gestion optimale des tâches complexes, comme le codage et le raisonnement logique.

Des instructions multi-modales nuancées et une collaboration créative avancée.

Une intégration dans des applications clés comme Gmail, Google Docs, et Google Sheets.

Une vitesse accrue pour la génération d’images et d’autres tâches.

Un partenariat stratégique entre Samsung et Google

Depuis plusieurs années, Samsung et Google consolident leur collaboration. Après le développement conjoint de Wear OS 3, les deux entreprises ont travaillé main dans la main sur le lancement du premier casque de réalité mixte Android XR. Offrir Gemini Advanced gratuitement à l’achat des nouveaux Galaxy S25 s’inscrit dans cette stratégie commune visant à intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle de nouvelle génération aux produits phares de Samsung.

Samsung, en particulier, s’efforce de placer l’intelligence artificielle au cœur de ses appareils Galaxy, et ce partenariat avec Google renforce l’attractivité de la série Galaxy S25 pour les consommateurs à la recherche de fonctionnalités à la pointe de la technologie.

Pourquoi cela change la donne ?

Avec cet accès gratuit à Gemini Advanced, Samsung offre une expérience enrichie à ses utilisateurs tout en mettant en valeur son engagement envers l’intelligence artificielle. Ce partenariat stratégique pourrait également inciter davantage d’acheteurs à opter pour des appareils Galaxy, en particulier face à une concurrence toujours plus féroce sur le marché des smartphones.

De plus, cette collaboration met en lumière une tendance croissante dans l’industrie technologique : l’intégration d’outils d’intelligence artificielle avancée directement dans les appareils mobiles, offrant des fonctionnalités qui vont bien au-delà de ce que les utilisateurs attendent d’un smartphone.

Avec l’annonce prévue pour le 22 janvier 2025, il ne reste plus longtemps à attendre avant de découvrir toutes les fonctionnalités des Galaxy S25. Si ces rumeurs se confirment, Samsung pourrait bien redéfinir les standards de l’expérience utilisateur grâce à cette collaboration avec Google et l’inclusion de Gemini Advanced.